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2 Iulie 2026, 13:05
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Veniturile bugetului de stat și ale fondurilor sociale au crescut cu 4,5 miliarde de lei în primele șase luni

În prima jumătate a anului 2026, Serviciul Fiscal de Stat a colectat în bugetul general al țării aproximativ 43,8 miliarde de lei.

Veniturile bugetului de stat și ale fondurilor sociale au crescut cu 4,5 miliarde de lei în primele șase luni.
Veniturile bugetului de stat și ale fondurilor sociale au crescut cu 4,5 miliarde de lei în primele șase luni.

Aceasta reprezintă o creștere de 11,4% (aproximativ 4,5 miliarde de lei) față de aceeași perioadă a anului trecut.

Veniturile fiscale au crescut în toate direcțiile - de la bugetele locale până la fondurile de asigurări sociale și sănătate, scrie rupor.md.

Potrivit Serviciului Fiscal, suma totală s-a distribuit în patru fonduri financiare principale ale țării:

În bugetul de stat au intrat cele mai multe fonduri, aproximativ 18,3 miliarde de lei. Aceasta reprezintă o creștere de 12,8% (sau cu 2,1 miliarde de lei) față de indicatorii primei jumătăți a anului 2023. Din acești bani sunt finanțate programele naționale, reparația drumurilor, ministerele, armata și alte structuri de stat.

Bugetul asigurărilor sociale de stat: În acest fond, din care se plătesc pensiile, alocațiile și ajutoarele sociale, au fost transferați aproximativ 15,3 miliarde de lei. Creșterea a fost de 10% (+1,4 miliarde de lei).

Fondurile asigurărilor medicale obligatorii: Pentru sănătate și finanțarea polițelor, în 6 luni s-au acumulat aproximativ 5,2 miliarde de lei. Suma a crescut cu 10,2% (+476,7 milioane de lei).

Bugetele locale: În dispoziția orașelor și satelor au intrat direct aproximativ 5 miliarde de lei. Aceasta este cu 11,8% (+525,3 milioane de lei) mai mult decât anul precedent. Acești bani rămân în regiuni pentru nevoile comunităților locale.

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