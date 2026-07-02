Veniturile bugetului de stat și ale fondurilor sociale au crescut cu 4,5 miliarde de lei în primele șase luni.

În prima jumătate a anului 2026, Serviciul Fiscal de Stat a colectat în bugetul general al țării aproximativ 43,8 miliarde de lei.

Aceasta reprezintă o creștere de 11,4% (aproximativ 4,5 miliarde de lei) față de aceeași perioadă a anului trecut.

Veniturile fiscale au crescut în toate direcțiile - de la bugetele locale până la fondurile de asigurări sociale și sănătate, scrie rupor.md.

Potrivit Serviciului Fiscal, suma totală s-a distribuit în patru fonduri financiare principale ale țării:

În bugetul de stat au intrat cele mai multe fonduri, aproximativ 18,3 miliarde de lei. Aceasta reprezintă o creștere de 12,8% (sau cu 2,1 miliarde de lei) față de indicatorii primei jumătăți a anului 2023. Din acești bani sunt finanțate programele naționale, reparația drumurilor, ministerele, armata și alte structuri de stat.

Bugetul asigurărilor sociale de stat: În acest fond, din care se plătesc pensiile, alocațiile și ajutoarele sociale, au fost transferați aproximativ 15,3 miliarde de lei. Creșterea a fost de 10% (+1,4 miliarde de lei).

Fondurile asigurărilor medicale obligatorii: Pentru sănătate și finanțarea polițelor, în 6 luni s-au acumulat aproximativ 5,2 miliarde de lei. Suma a crescut cu 10,2% (+476,7 milioane de lei).

Bugetele locale: În dispoziția orașelor și satelor au intrat direct aproximativ 5 miliarde de lei. Aceasta este cu 11,8% (+525,3 milioane de lei) mai mult decât anul precedent. Acești bani rămân în regiuni pentru nevoile comunităților locale.