Veniturile anuale ale CET-Nord, în scădere, după recordul înregistrat în 2023.

Încasările s-au redus ulterior, pe măsură ce s-au modificat condițiile tarifare iar costurile au fost incluse în tarif, scrie ipn.md.

Datele financiare oferite de CET-Nord arată că în 2021 întreprinderea a raportat venituri totale de 435,2 milioane de lei, iar în 2022 acestea au urcat la 666,6 milioane de lei.

Creșterea a continuat și în 2023, când veniturile au ajuns la 996,4 milioane de lei. Din 2024, tendința s-a inversat: veniturile totale au scăzut la 711,8 milioane de lei, iar în 2025, la 700,8 milioane de lei. Reprezentanții întreprinderii explică această evoluție prin specificul activității reglementate, unde nivelul veniturilor depinde în mare măsură de costurile recunoscute în tarif, volumele aprobate și mecanismele de ajustare tarifară.

Compania mai precizează că aproximativ 80% din costurile totale sunt reprezentate de gazele naturale. Totodată, CET-Nord admite existența unor dificultăți specifice sectorului reglementat, în special în ceea ce privește decalajul dintre creșterea costurilor reale și aprobarea tarifelor. Potrivit întreprinderii, întârzierile în ajustarea tarifelor la evoluția prețului gazelor naturale au generat presiuni asupra fluxurilor financiare.

În ceea ce privește investițiile, pentru anul 2025, CET-Nord planificase proiecte de peste 107 milioane de lei, inclusiv investiții anuale, multianuale și proiecte finanțate din surse externe. O parte dintre acestea au fost amânate din cauza insuficienței resurselor financiare și a lipsei ofertelor din partea operatorilor economici. Pentru anul 2026 sunt planificate investiții anuale de 32,7 milioane de lei și investiții multianuale de 23,8 milioane de lei.

În concluzie, compania afirmă că traversează un proces continuu de transformare operațională și organizațională, axat pe modernizarea infrastructurii, eficientizarea energetică, digitalizare și consolidarea securității cibernetice, cu obiectivul de a menține continuitatea serviciului public de alimentare cu energie termică pentru consumatori.

În răspunsul oferit IPN, CET-Nord menționează și că au fost achitate integral datoriile istorice față de Moldovagaz și Bălți-Gaz. Potrivit întreprinderii, această evoluție a contribuit la consolidarea situației financiare și a permis participarea pe piața concurențială a gazelor naturale.

Compania susține că, în ultimii ani, a implementat mai multe măsuri de modernizare și eficientizare energetică în municipiul Bălți, inclusiv reducerea pierderilor tehnologice, modernizarea unor segmente ale rețelelor termice, instalarea punctelor termice individuale și implementarea sistemelor digitale SCADA și GIS.

Totodată, compania continuă implementarea proiectelor de modernizare a sistemului termoenergetic din Bălți cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Printre proiectele aflate în derulare se numără construcția unui acumulator de energie termică cu o capacitate de 5 000 de metri cubi, extinderea distribuției pe orizontală și modernizarea infrastructurii de producere și distribuție.

Documentul face referire și la proiectul strategic MESA – „Securitatea Energetică a Republicii Moldova”, implementat anterior cu sprijinul USAID, până la suspendarea unilaterală a finanțării în februarie 2025. Acesta prevedea instalarea unui sistem de stocare a energiei electrice de 70 MW și construirea unei stații de cogenerare ICE de 25 MW.

CET-Nord precizează că proiectul a fost inclus ulterior pe lista investițiilor strategice naționale. Beneficiarii identificați sunt CET-Nord și Moldelectrica, iar implementarea este coordonată de Ministerul Energiei. La 8 mai a fost lansată licitația pentru selectarea unui partener care să implementeze proiectul.