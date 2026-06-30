Venituri de aproape un miliard de lei din livrări, în 2025.

Anul 2025 a bifat un record pentru comerțul online și livrările internaționale. Numărul trimiterilor poștale sosite din străinătate a crescut în anul trecut cu 20.7%, ajungând la 13.1 milioane.

Majoritatea dintre acestea au fost colete și pachete mici, al căror volum a crescut cu 23.5%, ajungând la aproape 12 milioane de trimiteri, informează Radio Moldova.

Piața serviciilor poștale a atins în anul 2025 un venit de 940 de milioane de lei, cu 300 de milioane mai mult decât în anul 2024, se arată în raportul privind evoluția pieței serviciilor poștale în Republica Moldova.

Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații (ARCOM), piața serviciilor poștale din Republica Moldova a evoluat și în anul 2025 datorită creșterii numărului de trimiteri internaționale și a dezvoltării segmentului de livrare a coletelor și pachetelor mici.

Servicii poștale interne

Furnizorii de servicii poștale au gestionat pe parcursul anului trecut aproximativ 42.9 milioane de trimiteri poștale în total. Dintre acestea, 28.9 milioane au reprezentat trimiterile poștale interne.

Numărul de expedieri pe teritoriul R. Moldova a scăzut cu circa trei milioane, îndeosebi din cauza reducerii corespondenței clasice de la 27.5 milioane la 23.5 milioane de scrisori.

Totodată, a crescut volumul de expediere a coletelor mici cu 500.000, iar al altor tipuri de trimiteri - cu circa 900.000.

Astfel, un oficiu din mediul urban deservește în medie aproximativ de trei ori mai mulți clienți decât în mediul rural.

Servicii poștale internaționale expediate

Numărul trimiterilor poștale internaționale expediate din Republica Moldova a înregistrat o creștere de circa 60%, atingând un volum de 761.200 de trimiteri.

Evoluția a fost determinată în special de majorarea cu 120% a numărului de colete și pachete mici expediate peste hotare, cifra ajungând la 310.300 de trimiteri. La fel, a crescut și numărul de scrisori expediate, de la 347.000 în 2024 la 450.000 în anul 2025.

Servicii internaționale primite

Locuitorii Republicii Moldova au primit peste 13.1 milioane de trimiteri poștale în anul 2025, cu 2.3 milioane mai mult decât în 2024.

Această creștere a fost încurajată de recepționarea coletelor, a pachetelor mici și a altor tipuri de trimiteri. Anume acest tip de servicii a adus cel mai mare profit furnizorilor, generând un volum total de peste jumătate de miliard de lei.

Mai multe oficii poștale în orașe

Datele raportate către ARCOM evidențiază că numărul oficiilor și agențiilor poștale a crescut cu 17.9%, ajungând la 1.474 de unități.

Din numărul total de unități, în mediul urban sunt distribuite peste 1.200 de oficii poștale, iar în mediul rural – 250.

Poșta Moldovei își menține poziția de furnizor principal de servicii poștale din Republica Moldova, deținând cea mai mare cotă din traficul total al pieței, de 70.4%, echivalentul a 30.1 milioane de expedieri, în scădere cu șapte milioane de expedieri.

Aceasta este urmată de Nova Post, cu un volum de 10.1 milioane de expedieri, operatorul înregistrând o creștere a transmiterilor de trei ori.

Pe parcursul anului 2025, numărul furnizorilor activi de servicii poștale a crescut de la 19 la 21, iar rețeaua poștala națională s-a extins cu 224 de oficii.