Vârsta de pensionare pentru militari și funcționarii publici cu statut special crește.

Vârstă minimă de pensionare pentru militari și funcționarii publici cu statut special va crește treptat de la 45 de ani în 2027, la 50 de ani în 2036.

Modificarea face parte din reforma sistemului de pensii pentru aceste categorii profesionale și, potrivit autorităților, urmărește apropierea regulilor actuale de realitățile din sistem și de practicile europene, informează ipn.md.

Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că în prezent nu există o vârstă minimă legală de pensionare pentru militari și funcționarii cu statut special. Analizele Ministerului arată că vârsta medie de pensionare este de 43,5 ani, iar în unele cazuri, persoanele se pensionează chiar și la 30 de ani. Sistemul actual este reglementat de o lege adoptată în 1993 și a rămas în mare parte neschimbat timp de peste trei decenii.

Natalia Plugaru a precizat că vârstă de pensionare va fi crescută gradual, cu câte șase luni pe an, pe parcursul a aproape un deceniu. În același timp, pentru anumite subdiviziuni și profesii care implică riscuri sporite, va fi păstrată posibilitatea pensionării anticipate. „Spre comparație, personalul militar din România se pensionează de regulă la 60 de ani. Această vârstă poate fi redusă pentru categoriile cu risc sporit, dar nu mai jos de 45 de ani. De asemenea, majoritatea țărilor europene își ajustează sistemele de pensii speciale pentru a găsi un echilibru între retenția personalului, dar și între sustenabilitate și echitate”, a explicat ministra.

Reforma prevede și majorarea vechimii necesare pentru obținerea pensiei speciale. Dacă în prezent sunt suficienți 12 ani și șase luni de serviciu, noul mecanism va stabili o vechime de 20 de ani. Pentru unele categorii cu risc sporit, pragul va fi de 15 ani. Potrivit autorităților, majoritatea beneficiarilor acumulează deja această perioadă de activitate.

O altă schimbare este eliminarea obligației de a părăsi serviciul pentru a beneficia de pensie. Astfel, persoanele care ating vârsta de pensionare vor putea continua să activeze și să primească simultan atât salariul, cât și pensia. Totodată, perioada lucrată după pensionare va putea fi luată în calcul la reexaminarea pensiei.

Reforma vizează aproximativ 23.000 de persoane din șase instituții – Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Centrul Național Anticorupție și Administrația Națională a Penitenciarelor. Ministra muncii a subliniat că pensiile deja stabilite nu vor fi afectate, iar noile reguli vor fi aplicate doar pentru viitor.