Vânzările de apartamente s-au prăbușit, dar prețurile rămân ridicate.

Piața imobiliară din Moldova este caracterizată de un paradox: scăderea vânzărilor și a construcției de locuințe noi nu a dus la reducerea prețurilor apartamentelor.

Despre acest lucru a declarat, într-un interviu pentru Radio Moldova, agentul imobiliar Victor Gheorghiu.

„În ultimul an, cumpărătorii au devenit mult mai informați și prudenți. Dacă anterior accentul se punea aproape exclusiv pe preț, astăzi oamenii analizează mult mai atent toate aspectele achiziției – costul creditului ipotecar, calitatea construcției, reputația dezvoltatorului și infrastructura zonei. În plus, mulți preferă să amâne cumpărarea în speranța unor prețuri mai mici și condiții de creditare mai avantajoase”, a declarat el, citat de infotag.md.

Potrivit acestuia, piața nu arată neapărat semne de „răcire”, ci mai degrabă de „maturizare”.

„Ritmul rapid de creștere a prețurilor locuințelor din ultimii ani începe să se stabilizeze, iar cumpărătorii analizează mai atent fiecare decizie”, a remarcat agentul imobiliar, considerând că scăderea bruscă a numărului de tranzacții reflectă blocajul pieței, cauzat de faptul că prețurile locuințelor au crescut mult mai rapid decât veniturile populației.

Expertul economic Marin Gospodarenkc vede problema pieței imobiliare în faptul că prețurile locuințelor au crescut mult mai rapid decât veniturile populației.

„Tot mai puțini oameni își pot permite să cumpere un apartament, iar acest lucru se reflectă direct în numărul de tranzacții. Scăderea vânzărilor cu aproape 80% nu poate fi considerată o situație normală. Aceasta indică clar un blocaj al pieței”, consideră el.

Potrivit lui Gospodarenco, cumpărătorii de locuințe au acum o poziție de negociere mai puternică decât acum doi-trei ani, iar în multe proiecte dezvoltatorii oferă deja reduceri.

„Cred că ne așteaptă o corecție treptată, nu o prăbușire completă și spectaculoasă a prețurilor. Dezvoltatorii vor încerca mai întâi să ofere bonusuri, locuri de parcare gratuite, finisaje incluse în preț sau reduceri negociate individual. Totuși, dacă volumul tranzacțiilor va rămâne atât de scăzut pe parcursul mai multor trimestre, corecția va deveni inevitabilă”, a concluzionat el.

Conform datelor Biroului Național de Statistică, în 2025 suprafețele noilor apartamente date în exploatare s-au redus la jumătate. Volumul a scăzut de la 258.000 de metri pătrați în 2024 la 114.000 de metri pătrați în 2025.

În același timp, datele cadastrale arată că, în perioada ianuarie-martie 2026, în Chișinău au fost cumpărate 623 de apartamente, față de peste 2.000 de tranzacții înregistrate în aceeași perioadă a anului 2025.