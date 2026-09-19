Vămuirea trimiterilor poștale va fi aliniată la normele UE.

Serviciul Vamal a elaborat un proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de vămuire a trimiterilor poștale internaționale.

Documentul a fost elaborat în cadrul procesului de armonizare a cadrului normativ național cu standardele Uniunii Europene, transmite logos-pres.md

După cum menționează instituția, proiectul vizează transpunerea parțială a prevederilor legislației vamale europene și crearea unei baze procedurale coerente și unice pentru declararea, vămuirea și controlul vamal al trimiterilor poștale internaționale. Noul document va reglementa o serie de aspecte de bază ale trimiterilor poștale internaționale:

– schimbul electronic de date între autoritățile vamale și operatorii poștali pentru simplificarea procesului de declarare și vămuire;

– cerințele privind datele și informațiile prezentate în declarațiile vamale;

– modul de declarare și vămuire a trimiterilor poștale internaționale;

– mecanismul de stabilire și percepere a taxelor de import, inclusiv metodele de garantare a acestora;

– procedurile aplicabile exportului și returnării mărfurilor;

– stabilirea responsabilității participanților la procesul de vămuire a trimiterilor poștale internaționale.

Serviciul Vamal a îndemnat toate părțile interesate să participe activ la consultările publice pentru îmbunătățirea proiectului de regulament. Consultările se vor desfășura până la 21 septembrie.