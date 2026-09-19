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logos-press.md logologos-press
19 Septembrie 2026, 12:45
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Vămuirea trimiterilor poștale va fi aliniată la normele UE

Serviciul Vamal a elaborat un proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de vămuire a trimiterilor poștale internaționale.

Vămuirea trimiterilor poștale va fi aliniată la normele UE.
Vămuirea trimiterilor poștale va fi aliniată la normele UE.

Documentul a fost elaborat în cadrul procesului de armonizare a cadrului normativ național cu standardele Uniunii Europene, transmite logos-pres.md

După cum menționează instituția, proiectul vizează transpunerea parțială a prevederilor legislației vamale europene și crearea unei baze procedurale coerente și unice pentru declararea, vămuirea și controlul vamal al trimiterilor poștale internaționale. Noul document va reglementa o serie de aspecte de bază ale trimiterilor poștale internaționale: 

– schimbul electronic de date între autoritățile vamale și operatorii poștali pentru simplificarea procesului de declarare și vămuire; 

– cerințele privind datele și informațiile prezentate în declarațiile vamale; 

– modul de declarare și vămuire a trimiterilor poștale internaționale; 

– mecanismul de stabilire și percepere a taxelor de import, inclusiv metodele de garantare a acestora; 

– procedurile aplicabile exportului și returnării mărfurilor; 

– stabilirea responsabilității participanților la procesul de vămuire a trimiterilor poștale internaționale. 

Serviciul Vamal a îndemnat toate părțile interesate să participe activ la consultările publice pentru îmbunătățirea proiectului de regulament. Consultările se vor desfășura până la 21 septembrie.

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