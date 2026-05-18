Valoarea licitațiilor contestate a ajuns la 8,8 miliarde de lei în 2025.

În total, în 2025 au fost depuse 1.206 apeluri, ceea ce este puțin mai puțin comparativ cu anul 2024 (1.245), scrie infotag.md.

Din numărul total de sesizări la ANSC, cele mai multe au fost în domeniul construcțiilor (410 apeluri în valoare totală de 2,18 miliarde lei) și achizițiile de echipamente medicale (115 apeluri în valoare totală de 2,61 miliarde lei).

În total, anul trecut, ANSC a emis 1.128 decizii, iar termenul mediu de examinare a apelurilor a fost de 18 zile lucrătoare.

„Anul 2025 a fost pentru ANSC o etapă importantă de consolidare instituțională și adaptare la noile cerințe ale cadrului normativ în procesul de armonizare cu legislația UE. În această perioadă a fost revizuită structura organizațională a Agenției și a fost extins potențialul instituțional prin creșterea numărului de personal de la 30 la 40 de unități, în legătură cu creșterea volumului și complexității plângerilor examinate. În același timp, anul 2025 a fost marcat de introducerea taxei de stat pentru depunerea plângerilor – o măsură menită să contribuie la responsabilizarea părților și la eficiența procesului administrativ, respectând principiul accesului eficient la mijloacele de protecție juridică”, se arată în raport.