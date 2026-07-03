Una din șapte țigări ilegale din România vine din Republica Moldova.

Piața neagră a țigaretelor din România a reprezentat 10,5% din consumul total în luna mai 2026.

Aceasta este în scădere cu 0,4 puncte procentuale față de februarie, însă cu 1,6 puncte procentuale peste nivelul înregistrat în mai 2025, potrivit celui mai recent studiu realizat de compania de cercetare Novel Research, informează bani.md.

Cercetarea spune că, cea mai mare creștere a comerțului ilicit a fost înregistrată în nord-estul României, unde piața neagră a avansat cu 6,6 puncte procentuale, până la 14,7%. În schimb, în sud-vest fenomenul s-a redus cu 5,5 puncte procentuale, până la 9%.

Cea mai ridicată pondere a pieței negre continuă să fie în sudul țării, unde produsele de contrabandă reprezintă 17% din consum.

Directorul general al Novel Research, Marian Marcu, afirmă că Bulgaria rămâne principala sursă a țigaretelor de contrabandă de pe piața românească, cu o cotă de 27,7%, deși aceasta este în scădere.

În același timp, ponderea produselor provenite din Republica Moldova a coborât cu 3,2 puncte procentuale, până la 15,1% și continuă să se reduc în ultimele luni.

Reprezentanții industriei tutunului avertizează însă că fenomenul rămâne unul îngrijorător și afectează în continuare veniturile bugetare și piața legală.

Potrivit platformei StopContrabanda.ro, autoritățile române au confiscat în prima jumătate a acestui an aproximativ 100 de milioane de țigarete de contrabandă, cu o valoare estimată la 66,7 milioane de lei.

La rândul său, inspectorul general al Poliției de Frontieră din România, chestor principal Cornel Laurian Stoica, a declarat că în primele cinci luni ale anului au fost confiscate aproximativ 790.000 de pachete de țigări, evaluate la 18,6 milioane de lei, precum și peste 1,1 tone de tutun vrac și aproximativ 130 de kilograme de tutun pentru narghilea.