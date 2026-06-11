Un proiect privind consolidarea securității energetice a R. Moldova, examinat de Congresul SUA.

Proiectul de lege bipartizan „Promoting Oversight With Energy Resilience for Moldova Act” (POWER Moldova Act 2026) a fost inițiat de congresmenii Deborah Ross și Mike Lawler, copreședinți ai Caucusului Moldova din Camera Reprezentanților, informează moldpres.md.

Potrivit autorilor, proiectul de lege prevede aprofundarea cooperării dintre Republica Moldova și autoritățile americane din domeniul energiei, monitorizarea progresului în dezvoltarea infrastructurii energetice și facilitarea schimbului de informații privind tehnologiile moderne în domeniul energiei și surselor regenerabile de energie. Inițiativa reflectă sprijinul bipartizan de care se bucură Republica Moldova la Washington și recunoașterea progreselor realizate în ultimii ani în consolidarea securității energetice.

Potrivit Ministerului Energiei, Statele Unite reprezintă unul dintre cei mai importanți parteneri ai Republicii Moldova în procesul de consolidare a securității energetice. Guvernul SUA a reconfirmat disponibilitatea de a finanța prin grant construcția liniei electrice aeriene de 400 kV Strășeni–Gutinaș, una din trei linii de interconectare dintre Republica Moldova și România. Valoarea grantului anunțat este de aproximativ 130 milioane de dolari, iar procesul este la etapa de elaborare a studiului de prefezabilitate.

Totodată, cooperarea moldo-americană în domeniul energetic include și inițiative de investiții private în noi capacități de producere a energiei electrice. Anul trecut a fost semnat un memorandum de înțelegere cu companii americane pentru dezvoltarea unei centrale electrice pe gaze naturale cu o capacitate totală de circa 100 MW, proiect care va contribui la creșterea rezilienței sistemului electroenergetic și la reducerea dependenței de importuri.

În ultimii ani, Republica Moldova a trecut prin una dintre cele mai profunde transformări energetice din Europa, reducând semnificativ dependența de gazele și energia electrică provenite din Federația Rusă, diversificând sursele de aprovizionare și accelerând integrarea în piața energetică europeană.