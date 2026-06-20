Un milion de lei va fi alocat pentru inițiativele comunitare dedicate îmbătrânirii active.

Un milion de lei a fost alocat din bugetul de stat pentru susținerea a 11 proiecte dedicate îmbătrânirii active, în cadrul celei de-a X-a ediții a Programului de microgranturi.

Programul este implementat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, transmite logos-pres.md.

Ca urmare a evaluării a 50 de cereri depuse de organizații non-profit din întreaga țară, au fost selectate inițiative menite să îmbunătățească calitatea vieții persoanelor în vârstă prin dezvoltarea competențelor digitale și economice, facilitarea angajării și promovarea voluntariatului.

11 organizații câștigătoare vor implementa proiectele pe o perioadă de 6 luni. Printre acestea se numără: Asociația „Anenii Noi-Dor”, Asociația Grupului Local de Inițiativă „Lunca Răutului”, asociațiile obștești „Filipeni Acasă”, „Puhoacea Nistreană”, „Vis și Realitate”, „Asociația Băștinașilor din comuna Manta-Acasă cu Dor”, „Comunele Căzănești și Vadul-Leca”, „Centrul Internațional de Colaborare și Dezvoltare PHOENIX”, „Casa Părintească”, „Smart Women” și „Liga Civică”.

Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a subliniat în cadrul ceremoniei de înmânare a certificatelor că acest program aduce o contribuție semnificativă la reducerea izolării persoanelor în vârstă și la crearea unor comunități mai incluzive.

„Prin acest program susținem inițiativele locale care contribuie la crearea unor comunități mai incluzive și prietenoase cu persoanele în vârstă, iar implicarea organizațiilor societății civile demonstrează că la nivel local există tot mai multe exemple de solidaritate și responsabilitate”, a declarat Natalia Plugaru.