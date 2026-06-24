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24 Iunie 2026, 17:09
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Un lot de ouă de găină, retras din comerț din cauza riscului de infectare cu Salmonella

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat retragerea urgentă de pe piață a unui lot de ouă de găină, în care a fost detectat un risc ridicat de contaminare cu bacteria periculoasă Salmonella Typhimurium.

Un lot de ouă de găină, retras din comerț din cauza riscului de infectare cu Salmonella.
Un lot de ouă de găină, retras din comerț din cauza riscului de infectare cu Salmonella.

Produsele periculoase au fost fabricate de compania „DANT-AGRO” SRL, cu sediul în satul Pârlița, raionul Ungheni, transmite rupor.md.

Datele produsului periculos:

  • Producător: SRL „DANT-AGRO” (cod: 3MD UN 015).

  • Lotul retras: toate ouăle produse de această întreprindere cu termen de valabilitate inclusiv până la 20 iulie 2026.

Inspectorii ANSA au depistat bacteria în cadrul unui control planificat: Salmonella a fost identificată în probe de materii fecale prelevate de la găinile ouătoare din cadrul fermei avicole.

Agenția îndeamnă insistent cetățenii să nu consume ouăle din acest lot. Dacă ați cumpărat deja produsul, returnați-l la magazin. Vânzătorul este obligat să restituie contravaloarea acestuia în baza bonului fiscal sau a facturii.

Cât de periculoasă este Salmonella?

Bacteria provoacă toxiinfecții alimentare severe. Simptomele includ febră ridicată, dureri abdominale intense, greață, vărsături și diaree. Infecția este deosebit de periculoasă pentru copii, vârstnici și persoanele cu un sistem imunitar slăbit.

Un lot de ouă de găină, retras din comerț din cauza riscului de infectare cu Salmonella

Sursă
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