Un investitor austriac este gata să plătească peste 10 milioane de lei pentru finalizarea achiziției Moldasig.

Grupul austriac Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) face pasul final pentru a prelua controlul integral asupra uneia dintre cele mai mari companii de asigurări din Moldova — Moldasig.

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat oficial prospectul ofertei publice obligatorii de preluare, inițiată de un investitor austriac, transmite rupor.md.

Noua etapă a expansiunii VIG este orientată spre răscumpărarea pachetelor minoritare rămase:

Volumul răscumpărării : 28.800 acțiuni nominative simple (4,8% din capitalul social).

Prețul ofertei : 360 lei pentru o acțiune.

Perioada de valabilitate : oferta va fi activă timp de 14 zile de la lansarea oficială.

Valoarea totală: în cazul răscumpărării tuturor acțiunilor, valoarea tranzacției va fi de 10,37 milioane lei.

Cronologia preluării

Gigantul financiar austriac a intrat în capitalul Moldasig anul trecut și și-a mărit rapid prezența:

August 2023: VIG achiziționează pachetul majoritar de 80% din acțiuni (480.000 de bucăți) pentru 138,81 milioane lei. Septembrie 2023: Grupul își mărește cota prin cumpărarea pachetului aflat în proces de lichidare al Băncii de Economii. La licitația cu strigare au fost răscumpărate 61.200 de acțiuni la prețul de 289,20 lei, în valoare totală de 17,7 milioane lei. Iulie 2024: A fost inițiată răscumpărarea finală a celor 4,8% acțiuni rămase la un preț majorat (360 lei).

Poziția Moldasig pe piață

În prezent, Moldasig se situează în top 3 lideri ai sectorului asigurărilor din Republica Moldova. Compania deține peste 14% din cota de piață și deservește aproximativ 160.000 de clienți.

Referință istorică: de la proprietate de stat la capital european

În cei 25 de ani de existență, Moldasig a trecut printr-o serie de schimbări majore ale acționarilor: