15 Iunie 2026, 14:19
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UE va acorda Moldovei un grant de 20 de milioane de euro pentru reconstrucția căii ferate Nord-Sud
Uniunea Europeană va acorda Republicii Moldova un grant de 20 de milioane de euro pentru reconstrucția sectoarelor coridorului feroviar „Nord-Sud” pe ruta Vălcineț - Ocnița – Bălți - Ungheni - Chișinău – Căinari.
Despre aceasta a anunțat viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, transmite infotag.md.
Problema modernizării unor segmente ale căii ferate a fost discutată de el la o întâlnire la Bruxelles cu directorul Serviciului Instrumentelor de Politică Externă al CE, Peter Wagner. Grantul pentru Moldova este acordat în cadrul Instrumentului de Politică Externă (FPI).
La Bruxelles, Bolea s-a întâlnit și cu reprezentanți ai Direcției Generale a CE pentru Mobilitate și Transport (DG MOVE), discutând cooperarea în domeniul transporturilor.