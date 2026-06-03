Ucraina și Moldova au convenit asupra extinderii Coridorului Vertical de Gaze.

Chișinău și Kievul intensifică cooperarea în domeniul energetic în cadrul proiectului Coridorului Vertical de Gaze. Despre aceasta au anunțat la întâlnirea dintre prim-vicepremierul și ministrul Energiei al Ucrainei, Denis Șmîgal, și ministrul Energiei al Moldovei, Dorin Junghietu, care a avut loc în marja Forumului Energetic Internațional de la Baku, scrie rupor.md.

Potrivit ministrului ucrainean, părțile „au discutat cooperarea în cadrul Coridorului Vertical de Gaze și creșterea capacității tehnice a traseului”.

Denis Șmîgal a adăugat: „Moldova a redus cu 90% tarifele pentru utilizarea coridorului, pentru care am mulțumit personal. Aceasta deschide oportunități suplimentare pentru dezvoltarea cooperării, în special pentru livrările de gaze pe ruta Transbalcanică către țările Europei Centrale, și nu doar către Ucraina”.

Pe lângă infrastructura de gaze, șefii ministerelor de profil de la Baku au convenit planuri pentru consolidarea securității energetice electrice. În centrul atenției au fost problemele ajutorului reciproc de urgență în caz de defecțiuni, coordonarea echilibrării sistemelor energetice, precum și proiecte comune pentru modernizarea liniilor electrice transfrontaliere. În special, Șmîgal a anunțat semnarea iminentă a unui acord interguvernamental privind dezvoltarea interconectorului cheie „Bălți - Hidrocentrala de la Nistru”.