Ucraina intenționează să extindă tranzitul prin Moldova

Extinderea capacităților logistice pentru tranzitul importurilor și exporturilor ucrainene prin teritoriul Moldovei a fost discutată de ambasadorul Ucrainei în Moldova, Paun Rohovei, și prim-ministrul Vasile Tofan.

Despre aceasta a comunicat partea ucraineană.

Tofan și Rohovei au analizat perfecționarea mecanismelor care trebuie să asigure livrări neîntrerupte de bunuri de primă necesitate pe piața ucraineană, în condițiile atacurilor rusești constante asupra infrastructurii logistice a Ucrainei, transmite logos-pres.md.

Separat, participanții la întrevedere au discutat dezvoltarea cooperării transfrontaliere și implementarea controlului comun în punctele de trecere a frontierei comune. Potrivit părții ucrainene, această inițiativă va permite sporirea eficienței procedurilor de frontieră și asigurarea circulației neîntrerupte a persoanelor și mărfurilor.

La întrevedere au fost discutate, de asemenea, aspecte privind securitatea energetică și implementarea proiectelor comune în acest domeniu. Chestiunile privind activitatea la frontiera ucraineano-moldovenească au fost analizate și în cadrul întrevederii lui Paun Rohovei cu ministra Afacerilor Interne a Republicii Moldova, Daniela Misail-Nichitin.

O atenție deosebită a fost acordată perspectivelor de optimizare a controlului în punctele de trecere a frontierei și intensificării cooperării interinstituționale, în vederea elaborării unor măsuri practice pentru simplificarea și accelerarea în continuare a circulației persoanelor, mărfurilor și vehiculelor prin frontiera ucraineano-moldovenească.