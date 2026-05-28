Turismul medical în Moldova a înregistrat o creștere de peste trei ori în cinci ani.

Despre acest lucru a anunțat Asociația Turismului Medical din Moldova, scrie mold-street.com.

Potrivit Asociației de Turism Medical, este evident potențialul semnificativ al Republicii Moldova în exportul de servicii medicale și educaționale, dar aceasta necesită o abordare integrată pentru atragerea atât a pacienților, cât și a studenților străini.

Pentru aceasta e nevoie de consolidarea eforturilor autorităților și a mediului de afaceri în vederea dezvoltării turismului medical, dar şi promovarea Republicii Moldova ca un hub regional în acest domeniu, susţine administraţia Asociaţiei.

În cadrul unei şedințe – organizată la inițiativa Consiliului Economic pe lângă prim-ministru împreună cu Asociația de Turism Medical – ministrul Sănătății, Emil Ceban, a reconfirmat sprijinul pentru dezvoltarea ramurii turismului medical din țara noastră.

Reprezentanţii mediului de afaceri au vorbit despre necesitatea creării unei Platforme de Dialog pentru Turism Medical, care să fie un mecanism de cooperare între autorități și sectorul privat. De asemenea, s-a discutat și despre elaborarea unei Foi de Parcurs pentru perioada 2026-2030.

Conform Asociației de Turism Medical, obiectivul propus pentru următorii ani este atingerea unei valori de 500–700 de milioane de dolari până în anul 2030, prin dezvoltarea infrastructurii, promovarea peste hotarele țării a serviciilor de calitate oferite la prețuri competitive.

Printre priorități se numără atragerea investițiilor, acreditarea internațională a clinicilor și dezvoltarea Parcului HealthTech în orașul Codru.