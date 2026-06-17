Turismul în Moldova crește, dar contribuția sa reală la economie rămâne necunoscută.

În 2025, Moldova a primit 525.000 de turiști, cu 10,7% mai mult decât în anul precedent. Străinii au reprezentat mai mult de jumătate din totalul oaspeților — 54,5%.

În ciuda creșterii, statul nu poate calcula exact contribuția reală a turismului la economia națională.

Potrivit autorilor „Cărții Albe privind implementarea Sistemului Național al Organizațiilor de Management al Destinațiilor Turistice (OMDT)”, elaborată de APIT și Platforma Națională a Turismului din Moldova, în 2025 structurile de cazare din Moldova au găzduit 525.100 de turiști. Dintre aceștia, 286.200 au fost străini. În primul trimestru al anului 2026, numărul turiștilor cazați a crescut cu 17,7% — până la 105,4 mii, scrie bani.md.

Volumul pieței turistice organizate crește, de asemenea. În 2025, agențiile și touroperatorii au deservit peste 604.000 de turiști și excursioniști, iar veniturile au depășit 5,1 miliarde de lei.

Principala problemă, potrivit autorilor raportului, este de natură statistică. Există date despre hoteluri, pensiuni și agenții, dar Moldova nu dispune de un sistem complet de conturi satelit pentru turism, care în UE permite măsurarea impactului turismului asupra PIB-ului, ocupării forței de muncă și exporturilor. Prin urmare, contribuția reală a sectorului la economie rămâne necunoscută.

Turismul intern crește, de asemenea: în 2025, numărul călătorilor în țară prin agenții a crescut cu 22,5%, iar în primul trimestru al anului 2026 — cu 41,5%. Experții consideră că introducerea voucherelor de odihnă ar putea impulsiona turismul rural și local.

Totodată, Moldova rămâne dependentă de piețele regionale. Ucraina și România asigură mai mult de jumătate din oaspeții străini. Acest lucru indică necesitatea atragerii turiștilor din alte țări cu un buget turistic mai ridicat — Germania, SUA, Israel, Regatul Unit, Franța.

Autorii „Cărții Albe” subliniază: principala problemă a turismului moldovenesc nu mai este lipsa atractivității, ci absența unui sistem modern de management. Provocările majore sunt: gestionarea fragmentată, lipsa personalului, digitalizarea slabă, finanțarea limitată și absența instrumentelor pentru evaluarea eficienței sectorului.