Trei companii moldovenești au primit dreptul de a exporta ouă pentru incubație în Ucraina

Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), verificarea efectuată de Serviciul de Stat al Ucrainei pentru Siguranța Alimentelor și Protecția Consumatorilor a confirmat conformitatea întreprinderilor moldovenești cu cerințele normelor sanitare și trasabilității necesare pentru comerțul internațional, transmite rupor.md.

Ca urmare a evaluării, trei companii moldovenești au fost incluse pe lista operatorilor autorizați să exporte ouă pentru incubare pe piața ucraineană.