13 Iunie 2026, 12:14
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Trei companii moldovenești au primit dreptul de a exporta ouă pentru incubație în Ucraina
ANSA remarcă faptul că intrarea pe piața Ucrainei poate contribui la creșterea exporturilor și la extinderea piețelor de desfacere pentru producătorii din sectorul avicol.
Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), verificarea efectuată de Serviciul de Stat al Ucrainei pentru Siguranța Alimentelor și Protecția Consumatorilor a confirmat conformitatea întreprinderilor moldovenești cu cerințele normelor sanitare și trasabilității necesare pentru comerțul internațional, transmite rupor.md.
Ca urmare a evaluării, trei companii moldovenești au fost incluse pe lista operatorilor autorizați să exporte ouă pentru incubare pe piața ucraineană.