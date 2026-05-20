Tranzitul de energie electrică către Ucraina a majorat pierderile rețelei energetice a R. Moldova.

Despre aceasta a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, informează bani.md.

Potrivit oficialului, prin infrastructura energetică a Republicii Moldova trece și o parte din energia electrică livrată din România și Uniunea Europeană către Ucraina, în contextul deficitului energetic cu care se confruntă țara vecină.

„În rețeaua de transport toți acești cinci ani au fost integrați 1 GW de energie regenerabilă. În același timp, prin rețeaua noastră, datorită deficitului din Ucraina, se tranzitează și o parte din energia electrică care vine din România și Uniunea Europeană”, a declarat Junghietu.

Ministrul susține că aceste fluxuri suplimentare au dus la creșterea pierderilor tehnologice din rețea, iar pentru reducerea lor sunt necesare investiții în infrastructura energetică.

„Pierderile tehnologice au crescut, iar pentru a compensa și diminua aceste pierderi trebuie implementate o serie de proiecte pentru consolidarea rețelei de transport și a stațiilor”, a explicat ministrul.

În acest context, autoritățile propun ca întreprinderea de stat Moldelectrica să fie scutită de plata a aproximativ 26 de milioane de lei către bugetul de stat, iar suma respectivă să fie redirecționată spre proiecte strategice.

Banii ar urma să fie utilizați pentru dezvoltarea infrastructurii energetice și consolidarea interconectării Republicii Moldova cu România și sistemul electroenergetic european.