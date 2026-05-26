Transportul de mărfuri în Moldova înregistrează o creștere sezonieră a activității.

Creșterea tonajului și a gamei de transport de mărfuri este direct legată de creșterea exporturilor, principalele exporturi fiind cele de produse agricole către UE și Turcia, scrie logos-pres.md.

Conform celor mai recente date publicate, în perioada ianuarie-martie 2026, întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial și aerian au transportat 4,5 milioane de tone de mărfuri, cu 15,1% mai mult decât în ianuarie-martie 2025. Volumul total al transportului de mărfuri a fost de 1.332,3 milioane tone-kilometri, cu 14,7% mai mult comparativ cu ianuarie-martie 2025. Aceste informații sunt furnizate de Biroul Național de Statistică (BNS).

Transportul rutier reprezintă 88,4% din transportul total de mărfuri. În primul trimestru s-a înregistrat o creștere atât a volumului mărfurilor transportate pe cale rutieră (cu 17,7%), cât și a distanței parcurse (cu 15,6%), comparativ cu ianuarie-martie 2025, informează BNS.

Întreprinderile de transport rutier au transportat 4,0 milioane tone de mărfuri, dintre care 2,8 milioane tone (70,0% din volumul total) au fost transporturi interne, iar 1,2 milioane tone (30,0%) – transporturi internaționale. Acest fapt indică o revigorare semnificativă a activității economice în Moldova comparativ cu scăderea din aceeași perioadă a anului trecut.

Ponderea mărfurilor transportate pe cale rutieră în volumul total al mărfurilor transportate prin acest tip de transport în Chișinău a fost de 54,7%, în regiunile de nord – 16,8%, în cele centrale – 17,8%, în sud – 5,7%, iar în UTA Găgăuzia – 5,0%.

Transportul feroviar, care reprezintă 11,3% din structura mărfurilor transportate, a înregistrat în perioada ianuarie-martie 2026 o creștere atât a volumului mărfurilor transportate, cât și a distanței acestora, cu 2,3% și, respectiv, cu 4,0%.

În comparație anuală, în această perioadă transportul aerian a rămas codaș pe piața transportului de mărfuri. Aici s-a înregistrat o scădere suplimentară atât a volumului mărfurilor transportate, cât și a distanței acestora, cu 42,7% și, respectiv, cu 56,7%.