Transnistria va fi obligată să creeze rezerve strategice de gaze.

Furnizorul de gaze din regiunea transnistreană va fi obligat să creeze rezerve strategice de combustibil, suficiente pentru a acoperi cel puțin 15% din consumul anual al regiunii.

O inițiativă în acest sens, elaborată de Ministerul Energiei, urmează să fie examinată de Parlament, după ce a primit avizul Comisiei economie, buget și finanțe, scrie rupor.md.

Potrivit proiectului, stocurile vor fi calculate în baza consumului mediu de gaze înregistrat în ultimii cinci ani și vor include doar volumele utilizate de consumatorii finali din regiunea transnistreană. Gazele folosite pentru producerea energiei electrice livrate în afara regiunii nu vor fi luate în calcul.

Autoritățile susțin că măsura are scopul de a reduce riscurile unor eventuale crize în sectorul gazelor naturale și de a asigura continuitatea aprovizionării consumatorilor de pe ambele maluri ale Nistrului.

În plus, pe durata sezonului rece, entitatea responsabilă de furnizarea gazelor în regiune va trebui să prezinte periodic rapoarte Ministerului Energiei și Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) privind nivelul rezervelor constituite.

Inițiativa apare în contextul preocupărilor privind securitatea energetică și pregătirea pentru sezonul de încălzire 2026-2027. Recent, ANRE a prelungit până la sfârșitul anului 2026 mandatul SA „Moldovagaz” de furnizor responsabil pentru regiunea transnistreană, pentru a asigura continuitatea livrărilor de gaze.

Dacă proiectul va fi aprobat de Parlament, noile prevederi vor intra în vigoare imediat după publicarea în Monitorul Oficial, astfel încât rezervele de gaze să poată fi create înainte de începerea sezonului rece.