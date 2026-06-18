Transnistria va fi obligată să creeze rezerve de gaze pentru iarnă.

Organizația responsabilă de aprovizionarea cu gaze a regiunii transnistrene va fi obligată să formeze și să mențină treptat rezerve de gaze.

Proiectul de lege care prevede acest lucru a fost adoptat de Parlament în prima lectură, se arată într-un comunicat de presă publicat de organul legislativ, transmite zdg.md.

Potrivit documentului, rezervele trebuie să acopere cel puțin 15% din consumul mediu anual de gaze naturale al consumatorilor finali din regiunea transnistreană, calculat pe baza datelor din ultimii cinci ani.

La determinarea acestui consum vor fi luate în considerare doar volumele utilizate pentru nevoile proprii ale consumatorilor din regiune, fără a include gazele folosite pentru producerea energiei electrice livrate în afara regiunii. Rezervele trebuie create treptat până la 1 noiembrie, conform graficului stabilit de ANRE.

De asemenea, documentul prevede că, în perioada sezonului de încălzire, organizația responsabilă de aprovizionarea regiunii transnistrene cu gaze naturale va prezenta rapoarte Ministerului Energiei și Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) privind volumele rezervelor formate. Proiectul stabilește și modul de utilizare treptată a rezervelor de gaze în perioada 1 noiembrie – 31 martie, cu posibilitatea depășirii limitelor lunare doar în cazuri justificate și cu aprobarea autorităților competente.

Anterior, ANRE a prelungit până la 31 decembrie 2026 mandatul SA Moldovagaz ca organizație responsabilă de aprovizionarea regiunii transnistrene cu gaze naturale, pentru a asigura continuitatea livrărilor și consolidarea securității energetice în regiune.

Potrivit comunicatului de presă, după adoptare, modificările legislative vor intra în vigoare de la data publicării în „Monitorul Oficial”, ceea ce va permite formarea la timp a rezervelor de gaze naturale pentru pregătirea sezonului de încălzire 2026–2027.