Transferurile de bani din străinătate către Moldova sunt din nou în creștere.

Volumul total al transferurilor nete din străinătate către persoanele fizice în luna mai a depășit 170 de milioane de dolari.

Aproape 80% din transferuri sunt exprimate în valută europeană. Astfel de volume de transferuri de bani au un impact complex asupra indicatorilor macroeconomici, fiind un element cheie al balanței de plăți și al susținerii cererii de consum, informează logos-press.md.

Datele privind sumele care au trecut prin băncile moldovenești în luna mai sunt publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Un aflux ridicat de valută străină asigură o ofertă stabilă pe piața valutară internă, ceea ce ajută banca centrală să atenueze fluctuațiile cursului monedei naționale. Transferurile persoanelor fizice se transformă direct în puterea de cumpărare a populației, stimulând comerțul intern și vânzările cu amănuntul.

Dinamica transferurilor de bani din străinătate în Moldova arată o revenire a volumelor după o scădere prelungită de doi ani. Timp de doi ani consecutiv, indicatorii generali ai transferurilor nete au scăzut treptat. Aceasta a fost cauzată de reducerea transferurilor din țările CSI și de inflația ridicată în Uniunea Europeană.

În acest sezon, indicatorii din mai, de 170 milioane de dolari, au consolidat tendința generală de creștere, conturată încă din primul trimestru, când creșterea volumului total al transferurilor în termeni anuali a depășit, potrivit BNM, 10%.

În ciuda revenirii sumelor nominale în dolari, ponderea transferurilor de bani în economie s-a ajustat. În prezent, acestea reprezintă aproximativ 8% din PIB, în timp ce anterior acest indicator ajungea la 11%.

Principala țară sursă a transferurilor nete rămâne Israel.