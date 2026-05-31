Transelectrica Română a profitat de dezastrele naturale din Moldova și Ucraina.

Operatorul național de transport al energiei electrice a încheiat primul trimestru cu o creștere a veniturilor și a profitului față de același trimestru al anului trecut, datorită atât creșterii tarifului de transport, cât și daunelor produse țărilor vecine, scrie mediafax.ro cu referire la logos-pres.md.

Potrivit rezultatelor financiare publicate joi la Bursa de Valori București, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica a înregistrat în primele trei luni din 2026 venituri de 1,61 miliarde de lei (6,2 miliarde de lei), în creștere cu 14% față de anul precedent, și un profit net de 201 milioane de lei (773 milioane de lei), în creștere cu 27% față de anul precedent.

Susținerea veniturilor

În bilanțul general, o poziție separată este dedicată veniturilor din ajutorul acordat țărilor vecine afectate de calamități naturale. Potrivit raportului Transelectrica, în perioada ianuarie-martie 2026 veniturile din ajutorul de urgență au fost de 13,4 milioane lei românești (51,57 milioane lei moldovenești), cu 13 milioane lei românești (50 milioane de lei) mai mult față de veniturile similare din aceeași perioadă a anului 2025.

La solicitarea operatorilor sistemelor energetice vecine, în primul trimestru al anului 2026 ajutorul de urgență a fost acordat Ucrainei (ianuarie, martie), Republicii Moldova (ianuarie, februarie) și Serbiei (ianuarie) pentru asigurarea alimentării cu energie necesară acoperirii consumului intern în aceste țări, în contextul conflictelor armate de pe teritoriul Ucrainei și, respectiv, al opririlor accidentale ale blocurilor energetice din țările vecine.

În consecință, energia electrică a fost livrată la prețuri speciale, majorate, conform acestor solicitări. Transelectrica este o companie de stat, în care prin Secretariatul General Guvernul României deține 58,68% din acțiuni.