Tot mai mulți moldoveni nu-și mai pot achita creditele: BNM înregistrează o creștere a restanțelor.

Creditele neperformante contractate de populație sunt în creștere, chiar dacă sistemul bancar din Republica Moldova rămâne stabil.

Acest lucru este menționat în cel mai recent Raport de evaluare a stabilității financiare publicat de Banca Națională a Moldovei (BNM), transmite bani.md.

Potrivit documentului, rata creditelor neperformante (NPL) în portofoliul persoanelor fizice a ajuns la 4,9% în trimestrul unu al anului 2026 față de trimestrul precedent. În schimb, în cazul companiilor, rata creditelor neperformante a continuat să scadă, până la 3,8%.

BNM explică faptul că, în pofida majorării creditelor neperformante în segmentul populației, nivelul acestora rămâne unul gestionabil, iar băncile dispun de rezerve suficiente pentru a acoperi eventualele pierderi.

Raportul mai arată că riscul de credit continuă să reprezinte principalul risc pentru sectorul bancar, în contextul în care volumul împrumuturilor acordate economiei continuă să crească, iar instituțiile financiare urmăresc cu atenție capacitatea debitorilor de a-și onora obligațiile.

În ansamblu, BNM concluzionează că sistemul bancar din Republica Moldova rămâne bine capitalizat și rezilient, însă monitorizează atent evoluția calității portofoliilor de credite, în special în cazul împrumuturilor acordate populației.