Top 10 state cu care Republica Moldova are excedent comercial.

În același timp, importurile de bunuri au avansat cu 5,7%, până la circa 3,37 miliarde de euro, arată datele publicate de Biroul Național de Statistică (BNS), informează mold-street.com.

Astfel deficitul comercial a ajuns la 2,25 miliarde de euro, în creștere cu 3,3% comparativ cu perioada ianuarie-aprilie 2025.

Datele BNS arată că deficitul comercial continuă să rămână una dintre cele mai mari vulnerabilități ale economiei, iar cele mai mari deficite sunt în comerţul cu România – circa 532 milioane euro, China – 462,7 milioane euro, Ucraina – 215,1 milioane euro, Germania – 161,7 milioane euro şi Polonia – 75,5 milioane euro.

Există însă şi state cu care Republica Moldova are excedent comercial. Cel mai mare este în comerţul cu Liban – peste 16 milioane euro, în creștere de circa trei ori, faţă de primele patru luni din 2025.

În top 10 state cu care Republica Moldova înregistrează excedent comercial mai sunt: