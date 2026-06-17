Top 10 state cu care Republica Moldova are excedent comercial
În primele patru luni ale anului 2026 exporturile de mărfuri din Republica Moldova au ajuns la 1,12 miliarde de euro, în creștere cu 10,9% față de aceeași perioadă a anului trecut.
În același timp, importurile de bunuri au avansat cu 5,7%, până la circa 3,37 miliarde de euro, arată datele publicate de Biroul Național de Statistică (BNS), informează mold-street.com.
Astfel deficitul comercial a ajuns la 2,25 miliarde de euro, în creștere cu 3,3% comparativ cu perioada ianuarie-aprilie 2025.
Datele BNS arată că deficitul comercial continuă să rămână una dintre cele mai mari vulnerabilități ale economiei, iar cele mai mari deficite sunt în comerţul cu România – circa 532 milioane euro, China – 462,7 milioane euro, Ucraina – 215,1 milioane euro, Germania – 161,7 milioane euro şi Polonia – 75,5 milioane euro.
Există însă şi state cu care Republica Moldova are excedent comercial. Cel mai mare este în comerţul cu Liban – peste 16 milioane euro, în creștere de circa trei ori, faţă de primele patru luni din 2025.
În top 10 state cu care Republica Moldova înregistrează excedent comercial mai sunt:
- Belarus – 12,56 milioane euro;
- Cehia – 11,3 milioane euro;
- Irak – 3,2 milioane euro;
- Kazahstan – 2,5 milioane euro;
- Nigeria – 1,83 milioane euro;
- Grecia – 1,75 milioane euro;
- Cipru – 1,41 milioane euro;
- Georgia – 1,31 milioane euro;
- Ghana – circa un milion de euro.