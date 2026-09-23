Tofilat propune pariul de preț la gaze, Buzatu avertizează asupra riscurilor.

Sergiu Tofilat a propus utilizarea unor instrumente financiare precum contractele futures și opțiunile.

Aceasta pentru a fixa din timp prețul pentru o parte din gazele naturale și a reduce impactul fluctuațiilor bruște de pe bursele internaționale asupra tarifelor.

Potrivit lui Tofilat, achiziția propriu-zisă a gazelor ar putea fi însoțită de operațiuni financiare de hedging, prin care Energocom ar stabili din timp un anumit nivel al prețului pentru un volum concret. Scopul ar fi protejarea consumatorilor de fluctuațiile puternice ale pieței, relatează bani.md.

„Trebuie să analizăm și alte mecanisme prin care ne putem proteja de fluctuațiile excesive ale prețului la bursă. Pentru ca tariful să nu crească foarte mult, în cazul în care se întâmplă ceva la bursă”, a declarat Tofilat.

Expertul a explicat mecanismul printr-un exemplu. Dacă pentru gazele cu livrare în decembrie se stabilește un preț de 60 de euro pentru MWh, iar până la momentul livrării cotația bursieră crește la 90 de euro, contrapartida din contractul financiar va plăti diferența de 30 de euro. Dacă însă prețul de piață scade la 45 de euro, diferența până la nivelul stabilit de 60 de euro va trebui achitată de partea care a fixat prețul.

„Acest lucru, cel puțin, ne permite să fixăm prețurile la un anumit nivel acceptabil pentru noi — unul pe care ni-l putem permite atunci când achităm gazele”, a explicat Tofilat.

În opinia sa, autoritățile ar trebui să studieze atât modificările legislative necesare, cât și instrumentele financiare care ar putea fi oferite companiei Energocom pentru realizarea unor astfel de operațiuni.

Directorul Energocom, Eugeniu Buzatu, a confirmat că mecanismele de hedging încep să fie utilizate tot mai des pe piețele energetice, însă a menționat că aplicarea lor în Europa de Sud-Est este mai complicată.

„Nu pot spune că este un instrument popular în Europa de Sud-Est, dar începe să capete amploare”, a declarat Buzatu.

Potrivit șefului Energocom, problema nu ține doar de cadrul legislativ. Astfel de operațiuni necesită parteneriate cu instituții financiare de încredere, iar marile companii de hedging din Europa Centrală, de regulă, solicită colaborarea cu bănci care au ratinguri investiționale ridicate.

Buzatu a menționat că unele instituții solicită cel puțin un rating BBB-, iar în anumite cazuri condițiile pot fi și mai stricte. Totodată, în Europa de Sud-Est disponibilitatea unor astfel de bănci este limitată.

În același timp, directorul Energocom avertizează că fixarea prețului nu înseamnă eliminarea riscului. Compania se protejează de o posibilă scumpire, dar renunță totodată la posibilitatea de a beneficia pe deplin de o eventuală reducere a prețului gazelor.

„Până la urmă, este un cazino. Dacă bursa crește, iar tu ai fixat prețul, atunci totul este bine. Dacă bursa scade — deja nu mai este bine. Atunci trebuie să plătești tu”, a declarat Buzatu.