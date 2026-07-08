Tofilat: Peste 50% dintre producătorii de energie verde din Moldova riscă să intre în faliment.

Mai mult de jumătate dintre producătorii de energie regenerabilă din Moldova riscă să intre în faliment din cauza surplusului de energie electrică produsă în timpul zilei și a lipsei capacităților de stocare.

Despre aceasta a avertizat expertul în domeniul energetic Sergiu Tofilat, scrie bani.md.

Într-o analiză publicată pe rețelele sociale, Tofilat explică faptul că, în timpul zilei, Moldova produce mai multă energie regenerabilă decât consumă, iar în lipsa bateriilor de stocare o parte din producție este irosită. Astfel, pe 5 iulie, aproximativ 145 de producători de energie regenerabilă au fost obligați să oprească generarea de electricitate timp de circa cinci ore.

Expertul precizează că problema nu este specifică doar Republicii Moldova. În Grecia, restricționarea producției de energie verde a ajuns anul trecut la 6,6% din totalul energiei generate, în timp ce în Spania a atins un vârf de 11%. În Germania, statul a plătit compensații de 435 de milioane de euro producătorilor afectați de limitarea producției.

Potrivit lui Tofilat, producătorii care beneficiază de scheme de sprijin din partea statului, reprezintă circa 44% din capacitatea instalată, sunt protejați deoarece energia lor este cumpărată la un preț fix, iar în cazul deconectării temporare primesc compensații. În schimb, ceilalți producători, care reprezintă 56% din capacitatea instalată, adică peste 580 MW și investiții estimate la aproape 300 de milioane de euro, activează pe piața liberă și nu primesc despăgubiri atunci când sunt obligați să-și oprească instalațiile.

Expertul avertizează că mulți dintre acești investitori au credite și, dacă nu își pot vinde energia, riscă să nu-și mai poată achita obligațiile financiare și să intre în faliment.

Sergiu Tofilat susține că un asemenea scenariu ar afecta grav securitatea energetică a Republicii Moldova. În lipsa producției interne, țara ar fi nevoită să importe mai multă energie din România, în special în orele de consum maxim, când prețurile pe bursă pot ajunge până la 1.000 de euro pentru un MWh, mult peste nivelul actual al tarifelor achitate de consumatorii din Republica Moldova.

Ca soluție, expertul propune accelerarea investițiilor în baterii de stocare și modificarea mecanismelor de sprijin pentru energia regenerabilă, astfel încât producătorii să fie încurajați să stocheze energia produsă în timpul zilei și să o livreze în orele de consum de vârf, când cererea și prețurile sunt mai ridicate. Potrivit lui Tofilat, acest model ar contribui atât la protejarea investițiilor, cât și la evitarea unor viitoare scumpiri ale energiei electrice.