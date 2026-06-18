Tofilat: Lipsa capacităților de stocare pune presiune pe sistemul energetic național.

R. Moldova a depășit deja ținta de capacități regenerabile stabilită pentru anul 2030, însă lipsa sistemelor de stocare riscă să transforme surplusul de energie produs în timpul zilei într-o problemă pentru sistemul energetic.

Declarația a fost făcută de expertul în energetică Sergiu Tofilat, în cadrul unei discuții tematice despre constrângerile și oportunitățile energiei regenerabile în Republica Moldova, transmite ipn.md.

Potrivit expertului, Planul Național Integrat pentru Energie și Climă stabilește pentru anul 2030 o țintă de 976 MW capacități regenerabile instalate și o pondere de 30% a energiei verzi în consumul final. Cu toate acestea, la sfârșitul lunii aprilie 2026, Republica Moldova înregistra deja 1.044 MW instalați, depășind obiectivul stabilit, în special pe segmentul energiei solare și eoliene.

În ultimii cinci ani, capacitatea instalată de energie solară și eoliană a crescut de peste zece ori, de la 97,5 MW în 2021 la peste 1 015 MW în martie 2026, iar producția de energie regenerabilă din primele trei luni ale anului curent a fost de aproape trei ori mai mare decât în întreg anul 2021, ajungând la 242.000 MWh.

Sergiu Tofilat susține că Republica Moldova se confruntă deja cu surplus de energie în timpul zilei și cu un deficit de până la 600 MW în orele de vârf. Acoperirea deficitului este limitată de existența unei singure interconexiuni directe cu România, linia Vulcănești-Isaccea. O capacitate suplimentară ar urma să fie asigurată prin linia Bălți–Suceava, estimată să devină operațională până în 2030. „Energia produsă ziua trebuie stocată pentru a putea fi utilizată dimineața și seara, atunci când consumul și prețurile sunt cele mai ridicate”, a subliniat expertul în energetică.

Acesta a menționat că dezechilibrele dintre producție și consum se reflectă și în evoluția prețurilor pe piețele regionale de energie.

Analiza prețurilor de pe bursa OPCOM arată că, în timpul zilei, în special primăvara și vara, prețurile pot coborî la niveluri foarte scăzute sau chiar negative, în timp ce în seara cresc semnificativ. În anumite intervale, prețurile au depășit 400-500 euro/MWh, iar în sezonul rece au fost înregistrate valori de peste 800 euro pe MWh.

Potrivit expertului, 44% din capacitățile regenerabile beneficiază de scheme de sprijin, precum tarife fixe și prețuri garantate, iar restul de 56% activează pe piața liberă. În condițiile surplusului de energie din timpul zilei, producătorii fără sprijin sunt expuși riscului de a nu-și recupera investițiile, în timp ce consumatorii suportă costurile mecanismelor de compensare și ale energiei achiziționate la prețuri garantate.

În acest context, expertul consideră că dezvoltarea energiei regenerabile trebuie corelată cu investiții în sisteme de stocare, noi interconexiuni și reguli de piață adaptate noilor realități. În lipsa acestora, surplusurile de energie produse în timpul zilei pot genera dezechilibre în sistem, pierderi pentru producători și costuri suplimentare pentru consumatori.