Tofan: Taxa pe profitul băncilor va crește cu 50%.

Guvernul Republicii Moldova intenționează să majoreze cu 50% pentru un an impozitul pe profitul băncilor și al altor instituții financiare.

Această măsură este inclusă în politica bugetar-fiscală pentru 2027 și prevede majorarea cotei impozitului de la 12% la 18%. Despre aceasta a anunțat premierul Vasile Tofan, transmite IPN.

Potrivit șefului Guvernului, decizia are drept scop majorarea veniturilor bugetului de stat, în pofida posibilelor consecințe pentru sectorul bancar.

„Mulți vor aplauda această decizie, deși, în opinia mea, nu ar trebui să facă acest lucru. Vom majora cu 50% impozitele pentru bănci și instituții financiare. Înțeleg că mulți se vor bucura de asta. Societatea își dorește astfel de impozite. Eu sunt o persoană cu spirit analitic și încerc să evit populismul. Am făcut calcule și am adoptat în mod conștient această decizie”, a declarat Vasile Tofan în cadrul emisiunii Secretele Puterii de la postul de televiziune Jurnal TV.

Premierul a menționat că majorarea impozitului este legată și de anumite riscuri.

„Această măsură are propriile riscuri. Unul dintre ele constă în faptul că retragerea unui leu din capitalul băncilor poate duce la reducerea creditării cu aproximativ șase lei. Impozitul pe profitul băncilor va crește de la 12% la 18%. Este ironic că tocmai eu, având experiență de lucru în domeniul bancar, susțin o astfel de inițiativă. Am analizat cu atenție situația. În pofida riscului de reducere a volumelor de creditare, consider această măsură justificată”, a explicat șeful cabinetului de miniștri.

Potrivit lui Vasile Tofan, cota majorată va avea caracter temporar și se va aplica doar pe parcursul anului financiar 2027.

„Introducem acest impozit doar pentru un an financiar — 2027. Consider că efectul pozitiv așteptat pentru buget depășește riscurile posibile, legate de reducerea volumelor de creditare”, a subliniat premierul. Noua concepție a reformei bugetar-fiscale va fi prezentată oficial astăzi.