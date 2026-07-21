Tofan, despre scumpirea bruscă a gazelor în Moldova: piața este piață

Viitorul premier Vasile Tofan consideră că decizia de a majora brusc tariful la gazele naturale a fost dictată de situația de pe piață.

Despre acest subiect a vorbit jurnalistul Anatolie Golea, care a spus că l-a întrebat personal pe Tofan dacă nu consideră că este „pus în dificultate” prin această decizie, cu puțin timp înainte de formarea noului Guvern.

„Am avut consultări cu câțiva jurnaliști și i-am adresat domnului Tofan întrebarea: „Simțiți că sunteți pus în dificultate prin această decizie?” El a răspuns că nu. A spus: „Piața este piață, prețurile au crescut, de aceea a fost necesar să se facă acest lucru””, a povestit Golea.

Potrivit jurnalistului, Tofan a lăsat să se înțeleagă că percepe majorarea prețurilor la gaz ca o măsură forțată, determinată de conjunctura pieței.

Tariful la gazul natural va fi majorat până la 21 de lei pe metru cub.