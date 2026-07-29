theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
bani.md logobani
29 Iulie 2026, 10:21
8 846
Copiază linkul
Link copiat

Tofan: Avem cel mai mic tarif la apă din Europa, care nu acoperă toate cheltuielile

Tariful la apă ar putea fi revizuit în perioada următoare. Premierul Vasile Tofan a declarat că prețul actual nu acoperă toate costurile de furnizare a serviciului.

Tofan: Avem cel mai mic tarif la apă din Europa, care nu acoperă toate cheltuielile.
Tofan: Avem cel mai mic tarif la apă din Europa, care nu acoperă toate cheltuielile.

Șeful Guvernului a precizat însă că, în prezent, nu există o decizie privind majorarea tarifului, transmite bani.md

„Într-adevăr, este adevărat că avem de departe cel mai mic preț la apă în Europa și acest preț, admit, nu acoperă toate costurile. Gradual îmi dau seama că, posibil, acest tarif va fi revăzut”, a declarat premierul.

Totodată, Vasile Tofan a subliniat că Executivul nu are, în acest moment, pe masă o decizie privind majorarea tarifului la apă.

„La moment, nu există pe masă o decizie în ceea ce ține de tariful la apă”, a precizat premierul.

La 13 iulie, întreprinderea Apă-Canal Chișinău s-a adresat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) cu solicitarea de a majora tariful la apa potabilă până la 15,55 lei pe metru cub. La rândul său, ANRE a propus stabilirea unui tarif mai mic — 13,99 lei pe metru cub, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 1 leu față de tariful actual.

De asemenea, este așteptată majorarea tarifului pentru serviciile de canalizare. Întreprinderea a propus stabilirea acestuia la 7,68 lei pe metru cub, în timp ce ANRE propune 7,40 lei pe metru cub. În prezent, tariful la canalizare este de 5,63 lei pe metru cub.


Sursă
bani.md logobani
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici