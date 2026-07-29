Tofan: Avem cel mai mic tarif la apă din Europa, care nu acoperă toate cheltuielile.

Tariful la apă ar putea fi revizuit în perioada următoare. Premierul Vasile Tofan a declarat că prețul actual nu acoperă toate costurile de furnizare a serviciului.

Șeful Guvernului a precizat însă că, în prezent, nu există o decizie privind majorarea tarifului, transmite bani.md

„Într-adevăr, este adevărat că avem de departe cel mai mic preț la apă în Europa și acest preț, admit, nu acoperă toate costurile. Gradual îmi dau seama că, posibil, acest tarif va fi revăzut”, a declarat premierul.

Totodată, Vasile Tofan a subliniat că Executivul nu are, în acest moment, pe masă o decizie privind majorarea tarifului la apă.

„La moment, nu există pe masă o decizie în ceea ce ține de tariful la apă”, a precizat premierul.

La 13 iulie, întreprinderea Apă-Canal Chișinău s-a adresat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) cu solicitarea de a majora tariful la apa potabilă până la 15,55 lei pe metru cub. La rândul său, ANRE a propus stabilirea unui tarif mai mic — 13,99 lei pe metru cub, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 1 leu față de tariful actual.

De asemenea, este așteptată majorarea tarifului pentru serviciile de canalizare. Întreprinderea a propus stabilirea acestuia la 7,68 lei pe metru cub, în timp ce ANRE propune 7,40 lei pe metru cub. În prezent, tariful la canalizare este de 5,63 lei pe metru cub.



