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5 Iulie 2026, 12:30
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Tofan a propus 12 reforme pentru ieșirea din criză: Moldova are nevoie de propriul Javier Milei

Cunoscutul om de afaceri și cofondator al mișcării „Europa 2028”, Vasile Tofan, a publicat o analiză amplă în care propune 12 direcții strategice de reformă pentru Republica Moldova.

Tofan a propus 12 reforme pentru ieșirea din criză: Moldova are nevoie de propriul Javier Milei.
Tofan a propus 12 reforme pentru ieșirea din criză: Moldova are nevoie de propriul Javier Milei.

Potrivit acestuia, Republica Moldova are nevoie urgentă de decizii rapide și consecvente pentru a evita agravarea crizei economice și instituționale, transmite tv8.md.

Tofan consideră că Moldova are nevoie de un lider capabil să combine simultan trei calități: un mediator (pentru reducerea contradicțiilor sociale), un politician experimentat (pentru a supraviețui într-un mediu politic dificil) și un reformator (pregătit să ia decizii nepopulare pentru relansarea economiei). Ca exemplu, el a dat președintele Argentinei, Javier Milei, care, în opinia sa, are un set de calități apropiat de cele necesare în această situație.

„Situația din Moldova este atât de complicată, încât avem nevoie de toate cele trei calități într-o singură persoană. Mediator — pentru că țara, divizată și dezamăgită, trebuie să fie din nou unită. Om politic — pentru a rezista cumva în această junglă, pentru a obține ceva. Reformator — pentru că resursele sunt deja la limită, iar fără relansarea economiei celelalte piese de domino vor cădea automat.

Oricine ar fi această persoană, are în față o sarcină aproape imposibilă. Și pentru că nu există nici minuni, nici supermani politici care să combine toate acestea, dacă ar trebui să aleg un singur profil, acesta ar fi Milei de Moldova”, a declarat antreprenorul.

Tofan subliniază că orice transformare trebuie să înceapă cu o concepție economică clară, orientată spre investiții și competitivitate.

Direcțiile principale ale reformelor:

  • Viziune economică clară — transformarea Moldovei în cea mai prietenoasă țară pentru antreprenori din Europa.
  • Reducerea aparatului de stat — în prezent, aproximativ 30% dintre angajați lucrează în sectorul public, ceea ce face economia nesustenabilă.
  • Restructurarea instituțiilor — unificarea, optimizarea sau lichidarea a zeci de instituții de stat.
  • Restabilirea încrederii în stat și luarea în considerare a justiției sociale în implementarea schimbărilor — fără acestea, orice reformă va fi respinsă de societate.
  • Limitarea salariilor în sectorul bugetar — introducerea unui plafon la nivelul a 4–5 salarii medii pe țară.
  • Reforma companiilor de stat — audit extern și privatizare parțială (listare la bursă).
  • Schimbarea modelului economic — trecerea de la dependența de remitențe și consum la investiții și export.
  • Reducerea birocrației — simplificarea raportărilor și diminuarea numărului de controale, încetarea „sufocării” afacerilor.
  • Reforma pensiilor — din cauza dezechilibrului existent, este necesară creșterea treptată a vârstei de pensionare și introducerea unor mecanisme suplimentare de acumulare, oferind mai multe opțiuni cetățenilor.
  • Reforma administrației publice locale — reducerea numărului de raioane și crearea a aproximativ 40 de municipalități eficiente.

Tofan subliniază că sarcina este extrem de dificilă, dar realizabilă, și aduce exemple de reforme de succes în alte țări. Este important ca, în luarea deciziilor, să se adopte o abordare complexă, toate schimbările trebuie implementate simultan, clar și consecvent, în ciuda dificultăților politice și sociale.

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