Tiraspolul urmează să prelungească starea de urgență în economie până pe 17 iulie.

Starea de urgență în economie pe malul stâng al Nistrului urmează să fie prelungită până pe 17 iulie inclusiv.

„Decretul” semnat de liderul regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski, va fi examinat de așa-numitul soviet suprem în cadrul unei ședințe extraordinare programate pentru 17 iunie, transmite ipn.md.

Tiraspolul motivează prelungirea măsurii prin menținerea unei situații economice dificile, în condițiile în care problema aprovizionării cu gaze naturale nu a fost încă soluționată definitiv.

Starea de urgență economică a fost instituită pentru prima dată în decembrie 2024 și a fost menținută până pe 31 august 2025. Aceasta a fost reinstituită în decembrie 2025 și prelungită ulterior în fiecare lună.