Taxele vamale percepute de la rezidenții ZEL au crescut cu 32,7%.

Serviciul Vamal (SV) a raportat încasările pentru primele cinci luni ale anului 2026.

În general, acestea au crescut, în timp ce accizele pentru importul de automobile, gaze și vinuri au scăzut ușor comparativ cu anul trecut, transmite logos-pres.md.

Potrivit documentului, din ianuarie până în mai 2026, în bugetul de stat au fost direcționate fonduri în valoare de peste 16,8 miliarde lei. Aceasta este cu 1 miliard lei mai mult decât în perioada similară a anului 2025.

În mod tradițional, principala pondere în structura veniturilor o deține TVA-ul — aproximativ 68,6%, urmat de accize — 24,6% și taxe vamale — 6,5%.

TVA a crescut cu 7,6%, accizele — cu 4,8%

TVA-ul la import a constituit 11,6 miliarde lei. Comparativ cu perioada similară a anului 2025, s-a înregistrat o creștere de 813,6 milioane lei, sau cu 7,6%.

Accizele pentru cinci luni ale acestui an au atins 4,2 miliarde lei. Pentru acestea s-a consemnat o creștere de 188,4 milioane lei, sau 4,8%.

Analiza structurală arată că accizele pentru importul de produse petroliere, în sumă de 1,9 miliarde lei, au depășit cu 10,4% cele din anul precedent. Urmează accizele pe tutun, care au constituit 1,3 miliarde lei, cu 2,8% mai mult.

Accizele pe bere și băuturi spirtoase tari au crescut

Accizele pentru importul de automobile au scăzut ușor (cu 3,7%) și au constituit 752 milioane lei. La fel și accizele pentru importul de gaze lichefiate, care au fost colectate la nivelul de 89,5 milioane lei — cu 3,3% mai puțin.

Accizele pentru berea importată, dimpotrivă, au crescut ușor. Acestea au fost colectate în sumă de 47,7 milioane lei, cu 1,9% mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2025.

Și mai mult au crescut accizele pentru brandy, lichioruri, băuturi spirtoase tari și altele. Cu o sumă de 69,31 milioane lei, acestea sunt cu 16,0% mai mari față de anul precedent.

Accizele pentru alte produse au crescut de asemenea cu 0,5% și au constituit 17,19 milioane lei. În schimb, accizele pentru vinurile importate au fost plătite în sumă de 1,2 milioane lei, cu 13,6% mai puțin. Suma taxelor vamale a crescut cu 1,3% și a constituit 1,1 miliarde lei.

Cea mai mare creștere procentuală a fost înregistrată la taxele vamale, care au fost acumulate în sumă de 25,32 milioane lei. Comparativ cu perioada similară a anului trecut, acestea au crescut cu 6,23 milioane lei, sau cu 32,7%.

Reamintim că taxa vamală a fost anulată după intrarea în vigoare a Codului Vamal. În prezent, aceasta este percepută doar de la rezidenții zonelor economice libere și portului Giurgiulești.