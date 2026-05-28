Taxele vamale pentru importul de turbine eoliene și sisteme BESS vor fi eliminate.

Raportul privind proiectul de lege care prevede acest lucru a fost aprobat de membrii Comisiei pentru economie, buget și finanțe, scrie logos-pres.md.

Inițiativa legislativă aparține unui grup de deputați din fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate”. Propunerea vizează crearea unui cadru normativ care să favorizeze dezvoltarea și implementarea proiectelor de producere a energiei electrice din surse regenerabile, inclusiv sisteme de stocare a energiei. Aceste măsuri legislative sunt necesare în contextul consolidării securității energetice a Republicii Moldova și alinierii acesteia la obiectivele tranziției energetice durabile.

Autorii inițiativei propun reducerea taxei vamale de la 8% la 0% pentru importul instalațiilor eoliene. Este de menționat că anterior a fost eliminată și bariera fiscală pentru importul echipamentelor fotovoltaice. De asemenea, va fi eliminată taxa vamală pentru importul bateriilor destinate stocării energiei regenerabile. Până în prezent, taxa aplicată era de 5%.

O altă prevedere a proiectului de lege se referă la amânarea plății taxelor vamale pentru o perioadă de până la 20 de luni pentru echipamentele destinate proiectelor de energie regenerabilă cu sisteme de stocare a energiei. Această măsură reprezintă un instrument de sprijin financiar pentru investitori, menit să elimine obligația plății TVA la import.

Dacă în perioada de amânare a obligației de plată au fost realizate investiții și instalația a fost conectată la rețea, obligațiile vamale amânate sunt anulate. Obligațiile de plată nu vor fi anulate doar în cazul în care importatorul a beneficiat de sprijin de stat, în cadrul căruia costul bunului a fost parțial sau integral compensat.

De asemenea, se propune înlocuirea dolarilor american cu euro ca monedă principală în cadrul programelor de sprijin pentru energia regenerabilă. Aceasta va permite alinierea cadrului normativ la noul regim al monedei naționale și la realitățile economice ale sectorului energetic.

După adoptare, modificările legislative vor intra în vigoare în ziua publicării în Monitorul Oficial. Prevederile privind amânarea termenului de import vor fi aplicate operațiunilor efectuate până la 1 iulie 2028.