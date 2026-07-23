Tariful la gaz, conform propunerii Ministerului Energiei, ar putea fi modificat trimestrial.

Ministerul Energiei propune ca ANRE să poată revizui trimestrial tariful la gazele naturale, atât pentru majorare, cât și pentru reducere.

Despre aceasta a declarat șeful instituției, Dorin Junghietu, pe fondul creșterii prețului gazului pe piața europeană până la 64 de euro pe MWh, transmite rupor.md.

Potrivit acestuia, noul mecanism va permite o ajustare mai rapidă a fluctuațiilor prețurilor internaționale. Ministrul susține că consumatorii trebuie să resimtă operativ nu doar scumpirea, ci și o posibilă scădere a costului gazului.

A doua inițiativă se referă la cheltuielile interne. În prezent, distribuția gazului costă aproape patru lei pentru fiecare metru cub și reprezintă aproximativ 30% din tarif. Ministerul Energiei propune optimizarea activității celor 12 întreprinderi de distribuție Moldovagaz, prin unificarea lor într-o singură companie.

Junghietu a explicat creșterea prețurilor prin tensiuni geopolitice, concurența pentru gazul natural lichefiat și un nivel mai scăzut de umplere a depozitelor europene.

Ministrul a calificat drept nefondată posibilitatea revenirii la gazul rusesc ieftin, invocând deteriorarea conductei care trecea prin Ucraina și costurile ridicate pentru livrările prin TurkStream.