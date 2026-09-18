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unimedia.info logounimedia
18 Septembrie 2026, 13:10
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Taran: Nici măcar Trump nu știe ce se va întâmpla cu prețurile la combustibil

Directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Alexei Taran, a declarat că nici măcar Donald Trump nu știe ce se va întâmpla pe piața produselor petroliere în viitorul apropiat.

Taran: Nici măcar Trump nu știe ce se va întâmpla cu prețurile la carburanți.
Taran: Nici măcar Trump nu știe ce se va întâmpla cu prețurile la carburanți.

„Republica Moldova este o țară care nu produce, importăm 100% din aceste produse și depindem într-adevăr de fluctuațiile piețelor internaționale. În țara noastră funcționează un mecanism de formare a prețurilor-plafon pentru principalele produse petroliere la stațiile de alimentare, în cadrul căruia Agenția stabilește zilnic prețul”, a menționat Taran în cadrul unei emisiuni la TV8, relatează unimedia.info.

Potrivit acestuia, în ultimele zile cotațiile internaționale au crescut cu peste 100 de dolari pe zi. Calculată per litru, acest lucru ar fi însemnat o scumpire de circa 2 lei, însă în Moldova creșterea este limitată la 30-40 de bani, deoarece prețul este calculat în baza cotației medii pentru 14 zile.

Taran a explicat că un astfel de mecanism permite atenuarea fluctuațiilor bruște ale prețurilor internaționale. Odată cu scăderea cotațiilor, indicatorul mediu se diminuează, de asemenea, ceea ce face ca prețurile cu amănuntul să nu atingă valori de vârf.

„Ce va fi — nu știm, nu știe nici Trump. Cred că și el a rămas deja prins în propria sa aventură, peripeție și nu mai poate ieși de acolo”, a declarat directorul ANRE.

Totodată, Taran a menționat că mecanismul actual asigură previzibilitatea prețurilor pentru cel puțin două săptămâni înainte.

„Cunoscând deja cotațiile actuale, practic putem vedea ce se va întâmpla în următoarele două săptămâni”, a adăugat el.

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