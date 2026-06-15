Sute de cazuri de activitate ilicită de întreprinzător, sancționate de Fisc.

Verificările au vizat identificarea și stoparea activității economice desfășurate de persoane fizice fără respectarea cerințelor legale. Serviciul Fiscal menționează că astfel de practici conduc la evaziune fiscală și creează concurență neloială pe piață, informează rupor.md.

Încălcările au fost depistate în diverse sectoare ale economiei. Cel mai frecvent este vorba despre comerțul cu bunuri, inclusiv prin platforme online, prestarea de servicii și transportul de pasageri în regim de taxi.

Conform legislației în vigoare, persoanele fizice care desfășoară activitate ilicită de întreprinzător pot fi amendate cu sume între 1.500 și 4.500 de lei. Suma totală a amenzilor aplicate în luna mai a fost de 1.033.300 de lei.