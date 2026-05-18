moldpres
18 Mai 2026, 17:41
Subvenții în valoare de peste 31 de milioane de lei pentru agricultori, aprobate de AIPA săptămâna trecută

Agenția pentru Intervenție și Plăți în Agricultură (AIPA) a aprobat săptămâna trecută subvenții postinvestiționale în valoare totală de 31,75 milioane lei.

Resursele au fost alocate din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru 27 cereri depuse de fermieri, transmite moldpres.md.

Din suma totală, peste 7 milioane de lei sunt acordate pentru investiții în sisteme și echipament pentru irigare, iar alte șapte milioane de lei sunt destinate pentru investiții în infrastructura de producere, prelucrare sau comercializare în sectorul vegetal.

La fel, câte trei milioane de lei reprezintă subvenții pentru investiții în infrastructura de producere, prelucrare sau comercializare a produselor de origine animală și în infrastructura de producere, prelucrare sau comercializare în sectorul vitivinicol.

În același timp, AIPA a autorizat subvenții pentru investiții în producere pe teren protejat, în bazine de acumulare a apei pentru irigare, în exploatații din sectorul vegetal și din sectorul viticol, în exploatații zootehnice, stimularea dezvoltării turismului în mediul rural.

Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural are o valoare de aproximativ 2,326 miliarde de lei în 2026.

moldpres
