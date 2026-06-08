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moldpres.md logomoldpres
8 Iunie 2026, 14:45
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Subvenții în valoare de 13,7 milioane de lei pentru agricultori, aprobate de AIPA în ultima săptămână

Agenția pentru Intervenții și Plăți în Agricultură (AIPA) a aprobat în ultima săptămână subvenții pentru producătorii agricoli în valoare de 13,7 milioane lei din Fondul Național pentru Dezvoltarea Agriculturii și Mediului Rural.

Subvenții în valoare de 13,7 milioane de lei pentru agricultori, aprobate de AIPA în ultima săptămână.
Subvenții în valoare de 13,7 milioane de lei pentru agricultori, aprobate de AIPA în ultima săptămână.

Din suma totală de 11,11 milioane de lei au fost aprobate pentru suport post-investițional pe baza a nouă cereri. Astfel, 6,13 milioane de lei au fost direcționați către investiții în infrastructura de producție, procesare și comercializare a produselor în sectorul legumicol, iar 2,74 milioane de lei — pentru investiții în gospodăriile viticole, transmite moldpres.md.

Alte 2,09 milioane de lei au fost aprobate pentru suport preliminar, reprezentând prima tranșă pentru patru cereri depuse în 2025. Finanțarea vizează producția în spații protejate și modernizarea fermelor zootehnice.

De asemenea, AIPA a aprobat 500.000 lei pentru 18 proiecte investiționale în cadrul programului LEADER.

Fondul Național pentru Dezvoltarea Agriculturii și Mediului Rural pentru anul 2026 constituie aproape 2,326 miliarde de lei.

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