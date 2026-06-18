SUA au prezentat Moldovei proiectul liniei electrice Strășeni–Gutinaș.

Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Nick Pietrowicz.

Subiectul principal al întâlnirii s-a referit la consolidarea securității energetice a Republicii Moldova, transmite deschide.md.

Astfel, oficialii americani au prezentat Studiul de pre-fezabilitate pentru linia electrică aeriană de 400 kV Strășeni–Gutinaș „Liberty Line” – un proiect strategic care va consolida interconectarea sistemului electroenergetic al R. Moldova cu România și cu piața europeană.

„Am discutat despre etapele următoare ale proiectului, dar și despre cum putem accelera investițiile americane în Republica Moldova. Vedem un interes tot mai mare pentru țara noastră, iar acesta trebuie valorificat”, a scris Munteanu.

Potrivit premierului, dezvoltarea infrastructurii energetice trebuie să meargă în paralel cu dezvoltarea economică.

„O țară cu un sistem energetic sigur și modern este o țară mai atractivă pentru investiții. Mulțumesc Statelor Unite ale Americii pentru sprijinul constant și pentru parteneriatul care aduce rezultate pentru Republica Moldova”, a conchis șeful Executivului.