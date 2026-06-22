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omniapres
22 Iunie 2026, 15:53
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Sturza, despre reforma fiscală: O cale aproape sigură spre recesiune

Fostul premier Ion Sturza a criticat proiectul reformei fiscale pentru anii 2027-2029.

Sturza, despre reforma fiscală: O cale aproape sigură spre recesiune.
Sturza, despre reforma fiscală: O cale aproape sigură spre recesiune.

El avertizează că majorarea taxelor și reducerea cheltuielilor publice riscă să împingă economia în recesiune și să afecteze perspectivele de creștere economică ale Republicii Moldova.

Într-o analiză publicată pe rețelele de socializare, Sturza afirmă că măsurile propuse sunt corecte din punct de vedere tehnic și se încadrează în recomandările Fondului Monetar Internațional, însă acestea urmăresc în principal o extracție mai mare a veniturilor din economie către bugetul de stat, relatează omniapres.md.

„Creșterea impozitelor și taxelor, combinată cu reducerea cheltuielilor publice, reprezintă o cale aproape sigură spre recesiune, cel puțin pe termen scurt și mediu”, susține fostul premier.

Potrivit lui Sturza, Republica Moldova se confruntă cu un deficit bugetar și un deficit de cont curent semnificative și trăiește, în mare măsură, din împrumuturi și credite, un model pe care îl consideră nesustenabil.

Fostul șef al Guvernului ridică și întrebarea fundamentală privind prioritățile economice ale autorităților: „Stimulăm creșterea economică sau extragem și mai mult din ceea ce a mai rămas?”.

În opinia sa, țările care au reușit să se dezvolte au promovat politici fiscale orientate spre transformarea structurală a economiei, atragerea investițiilor și stimularea creșterii economice, acordând în același timp atenție impactului social al reformelor.

Sturza a criticat și modul în care autoritățile comunică reforma fiscală, acuzând guvernarea de aroganță și lipsă de dialog cu mediul de afaceri și cu cei afectați de schimbări.

„Dacă transformăm această reformă într-un război politic, am încurcat-o”, a avertizat fostul premier, subliniind că principala provocare a Republicii Moldova în contextul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană rămâne creșterea economică și capacitatea economiei de a face față concurenței europene.

Sursă
omniapres
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