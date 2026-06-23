Stoianoglo: Căutăm investitori în întreaga lume, dar ignorăm pe cei din țara noastră.

În cei cinci ani de integrare europeană, marile companii străine nu au venit în țară. Și este logic. Afacerile se îndreaptă spre locurile unde există piețe uriașe, resurse energetice ieftine și materii prime.

Din acest punct de vedere, suntem, în mod obiectiv, în urma vecinilor noștri.

Despre aceasta, fostul procuror general al Moldovei, Alexandr Stoianoglo, a scris pe canalul său de Telegram, transmite logos-pres.md.

„Dar noi avem ceva mai important – antreprenorii noștri și mediul de afaceri activ.

Principalul paradox al Moldovei: căutăm investitori în toată lumea, dar ne ignorăm propriii investitori.

Statul trebuie să le ofere ceea ce este esențial: protecția dreptului de proprietate, reguli clare de joc și garanția că succesul comercial nu va fi pedepsit.

Astăzi capitalul străin merge în principal în bănci, asigurări, IT, comunicații și alte domenii cu recuperare rapidă. Iar agricultura și prelucrarea, unde Moldova are avantaje reale, rămân subevaluate.

Dacă acum 30 de ani puteam produce produse agricole de calitate pentru întreaga lume, putem face acest lucru și astăzi.

Moldova are potențial. Întrebarea este doar una: când va începe statul în sfârșit să se bazeze pe acesta?”, susține Alexandr Stoianoglo.