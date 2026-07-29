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moldpres.md logomoldpres
29 Iulie 2026, 18:39
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Stocurile de carburanți, suplinite cu noi importuri de benzină și motorină

Republica Moldova a importat aproximativ 400 de tone de benzină și circa 900 de tone de motorină. Informația a fost prezentată de ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

Stocurile de carburanți, suplinite cu noi importuri de benzină și motorină.
Stocurile de carburanți, suplinite cu noi importuri de benzină și motorină.

Livrările au fost asigurate prin Portul Liber Internațional Giurgiulești și postul vamal „Leușeni”, transmite moldpres.md.

În plus, bacul anunțat luni a acostat marți după-amiază în Portul Liber Internațional Giurgiulești, iar începând cu ora 22:00 a fost demarată descărcarea. Astfel, un volum de peste 5.000 de tone de motorină va ajunge în curând pe piața produselor petroliere din Republica Moldova.

Ministrul Dorin Junghietu a asigurat că autoritățile monitorizează situația pentru a garanta o aprovizionare stabilă a pieței.

„Continuăm să urmărim cu atenție situația și să asigurăm o aprovizionare constantă a pieței, astfel încât cetățenii și agenții economici să nu resimtă întreruperi în aprovizionarea cu combustibil”, a declarat Dorin Junghietu.

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