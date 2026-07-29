Stocurile de carburanți, suplinite cu noi importuri de benzină și motorină.

Republica Moldova a importat aproximativ 400 de tone de benzină și circa 900 de tone de motorină. Informația a fost prezentată de ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

Livrările au fost asigurate prin Portul Liber Internațional Giurgiulești și postul vamal „Leușeni”, transmite moldpres.md.

În plus, bacul anunțat luni a acostat marți după-amiază în Portul Liber Internațional Giurgiulești, iar începând cu ora 22:00 a fost demarată descărcarea. Astfel, un volum de peste 5.000 de tone de motorină va ajunge în curând pe piața produselor petroliere din Republica Moldova.

Ministrul Dorin Junghietu a asigurat că autoritățile monitorizează situația pentru a garanta o aprovizionare stabilă a pieței.

„Continuăm să urmărim cu atenție situația și să asigurăm o aprovizionare constantă a pieței, astfel încât cetățenii și agenții economici să nu resimtă întreruperi în aprovizionarea cu combustibil”, a declarat Dorin Junghietu.