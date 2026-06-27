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rupor.md logorupor
27 Iunie 2026, 08:12
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Statul vinde întreprinderea chimică nefuncțională „Izomer”

Agenția Proprietății Publice a scos la privatizare întreprinderea de stat „Izomer”. Prețul de pornire este de 9,5 milioane de lei.

Statul vinde întreprinderea chimică nefuncțională „Izomer”.
Statul vinde întreprinderea chimică nefuncțională „Izomer”.

Formal, activitatea principală a întreprinderii este producția de pesticide și alte produse agrochimice. Capitalul social al „Izomer” este de 995.202 lei, transmite rupor.md.

În profilul investițional al obiectivului se menționează că, în prezent, întreprinderea nu desfășoară activitate operațională și nu obține venituri din activitatea principală. Totodată, deține proprietăți imobiliare pe care autoritățile le descriu drept active cu potențial pentru evaluare, dezvoltare, reprofilare sau reconversie.

Conform profilului investițional, „Izomer” are o istorie îndelungată în industria chimică din Moldova. În trecut, întreprinderea a fost implicată în producerea și testarea materialelor și produselor chimice pentru diverse sectoare economice.

În prezent, statul pune accent nu atât pe producția activă, cât pe amplasamentul și proprietățile întreprinderii. În document se precizează că activele sunt situate într-o zonă cu acces la infrastructura urbană și logistică. Printre direcțiile posibile de utilizare sunt menționate logistica, activități comerciale, spații administrative, proiecte de producție și dezvoltare mixtă.

În profil se mai arată că activele includ o clădire cu două etaje, cu o suprafață de aproximativ 1.500 mp. Obiectivul este situat în zona șoselei Muncești, cu acces la arterele de transport și transportul public.

Solicitările de participare la licitație se primesc până la ora 12:00, 19 august. Licitația este programată pentru 20 august. Pentru participare este necesară depunerea unui avans de 10% din prețul inițial de vânzare.

Sursă
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