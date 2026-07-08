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rupor.md logorupor
8 Iulie 2026, 19:15
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Statul va investi 7,1 milioane de lei în digitalizarea drumurilor

Administrația Națională a Drumurilor a lansat o licitație publică în valoare estimată de 7,1 milioane de lei pentru dezvoltarea Sistemului Informațional „Registrul drumurilor publice”. Proiectul este finanțat din Fondul Rutier.

Statul va investi 7,1 milioane de lei în digitalizarea drumurilor.
Statul va investi 7,1 milioane de lei în digitalizarea drumurilor.

Scopul principal al inițiativei este crearea unei hărți interactive (GIS) și a unei baze de date unice care să reunească toate informațiile despre rețeaua rutieră a țării, transmite rupor.md.

În sistem vor fi introduse informații detaliate despre drumuri, poduri, podețe, trotuare, accese și elemente de siguranță rutieră, precum parapete, indicatoare, marcaje și iluminat.

Noua platformă va permite autorităților să monitorizeze starea fiecărui sector de drum în timp real. Acest lucru va ajuta la determinarea rapidă a volumului lucrărilor de reparație necesare și la distribuirea mai eficientă a fondurilor bugetare.

Accesul la datele analitice îl vor avea instituțiile de profil, inclusiv Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Agenția Națională Transport Auto (ANTA), precum și autoritățile locale și partenerii internaționali. Sistemul va fi integrat cu alte platforme guvernamentale pentru a accelera digitalizarea sectorului public.

Companiile interesate să dezvolte platforma pot depune ofertele comerciale. Termenul limită pentru depunerea cererilor de participare la licitație este 31 iulie 2026, ora 10:00.

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