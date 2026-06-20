Statul scoate la vânzare unul dintre cele mai cunoscute hoteluri din Chișinău.

APP a anunțat lansarea unei noi licitații cu strigare pentru privatizarea unor active aflate în proprietatea statului, inclusiv a Hotelului „Zarea” din Chișinău, precum și a două întreprinderi din domeniul editorial și poligrafic.

Potrivit APP, cel mai valoros activ scos la vânzare este Î.S. „Hotelul „Zarea”, pentru care statul a stabilit un preț inițial de 106 milioane de lei, transmite bani.md.

Reprezentanții instituției, într-un comunicat de presă, susțin că hotelul reprezintă un obiectiv atractiv pentru investitori datorită amplasării sale în centrul capitalei și posibilităților de dezvoltare pe care le oferă. Totodată, bunul este expus la privatizare cu anumite condiții speciale menite să protejeze infrastructura din vecinătate.

Pe lista activelor propuse spre privatizare se regăsesc și Î.S. Editura Didactică de Stat „Știința”, cu un preț inițial de 6,3 milioane de lei, precum și Î.S. Editorial-Poligrafică „Lumina”, evaluată la 530.000 de lei.

Potrivit APP, cele două întreprinderi au o experiență îndelungată în domeniul editorial și poligrafic și sunt scoase la vânzare în cadrul procesului de valorificare a patrimoniului public.

Autoritățile afirmă că prin privatizarea acestor active urmăresc atragerea investițiilor private, dezvoltarea ulterioară a întreprinderilor și utilizarea mai eficientă a bunurilor aflate în proprietatea statului.

Ofertele pentru participarea la licitație pot fi depuse până la 19 august 2026, ora 12:00. Licitația cu strigare va avea loc pe 20 august 2026, la sediul Agenției Proprietății Publice din Chișinău.