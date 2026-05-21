Statul pregătește modificări fiscale: Marian a anunțat revizuirea mecanismelor TVA.

Potrivit acestuia, actualul program diferă de cele anterioare deoarece nu este un acord de finanțare, ci unul de susținere a politicilor economice, transmite bani.md.

Radu Marian a explicat că documentul convenit la nivel tehnic cu FMI nu prevede tăieri automate de cheltuieli, ci reducerea deficitului bugetar printr-o administrare fiscală mai eficientă și prin reforme structurale.

„Pentru prima dată după foarte mult timp, noi nu mai luăm finanțare de la FMI. Nu este un acord de finanțare, este un acord de suport de politici”, a declarat acesta.

Potrivit lui, autoritățile intenționează să simplifice sistemul fiscal, inclusiv prin reducerea numărului de regimuri de impozitare pe venit la două sau trei formule, precum și prin îmbunătățirea mecanismului de rambursare a TVA.

Radu Marian a declarat că statul are în prezent datorii istorice de aproximativ 10 miliarde de lei la rambursarea TVA către agenții economici, iar obiectivul este ca aceste restanțe să fie achitate treptat în următorii cinci-șase ani.

Deputatul a mai precizat că autoritățile analizează și sistemul cotelor reduse de TVA, menționând că unele facilități fiscale nu ar fi eficiente din perspectiva finanțelor publice. În locul facilităților generale, statul ar putea opta pentru măsuri mai bine direcționate către categoriile care au nevoie de sprijin.

Totodată, acesta a recunoscut că economia Republicii Moldova va resimți efectele externe provocate de conflictul din Orientul Mijlociu, inclusiv prin încetinirea ritmului de creștere economică și prin presiuni inflaționiste generate de majorarea prețurilor internaționale la energie.

Radu Marian a subliniat că un acord cu FMI, chiar și fără finanțare directă, poate spori încrederea investitorilor și a instituțiilor financiare internaționale și ar putea ajuta Republica Moldova să atragă împrumuturi externe în condiții mai avantajoase.

