Statul pregătește exproprieri pentru noua linie electrică spre România.

Autoritățile Moldovei pregătesc procedura de expropriere a terenurilor pentru construcția liniei electrice aeriene de 400 kV Strășeni–Gutinăș și modernizarea stației de transformare Strășeni 330 kV.

Proiectul va fi declarat obiect de interes public național, ceea ce va permite accelerarea realizării lucrărilor, transmite bani.md.

Proiectul de lege elaborat de Ministerul Energiei prevede instituirea unei proceduri speciale de expropriere și derogări de la mai multe norme legale pentru urgentarea lucrărilor.

Exproprierile vor avea loc în 25 de localități din raioanele Strășeni, Călărași, Nisporeni și Hâncești. În raionul Strășeni sunt vizate municipiul Strășeni, comunele Pănășești, Gălești, Lozova și Micleușeni, precum și satele Tătărești, Căpriana, Vorniceni, Dolna și Ghelăuza. În raionul Călărași este inclus satul Vărzăreștii Noi. În raionul Nisporeni este vorba de terenuri din satele Bursuc, Iurceni și Bolțun, precum și comuna Cristești. În raionul Hâncești exproprierile vor viza satele Boghiceni, Bujor, Obileni și Pervomaiscoe, precum și comunele Cotul Morii, Ivanovca, Onești, Pașcani și Secăreni.

Noua linie electrică va avea aproximativ 70 de kilometri pe teritoriul Republicii Moldova și va conecta direct stația electrică Strășeni la rețeaua energetică din România, prin stația Gutinaș. Proiectul include și modernizarea stației electrice Strășeni 330 kV pentru adaptarea acesteia la standardele europene și integrarea în sistemul ENTSO-E.

Documentul prevede că autorizațiile de construire vor putea fi emise fără acordul scris al proprietarilor și coproprietarilor terenurilor afectate, iar terenurile agricole și forestiere necesare proiectului vor putea fi scoase din circuit prin efectul legii. În același timp, lucrările vor putea începe înainte de finalizarea completă a procedurilor de despăgubire și transfer al drepturilor de proprietate.

În proiect nu sunt indicate sumele totale estimate pentru despăgubiri sau costul exproprierilor. Autoritățile precizează însă că evaluarea terenurilor și a prejudiciilor va fi efectuată de evaluatori autorizați, iar despăgubirile vor fi achitate din bugetul de stat prin intermediul Instituției Publice „Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii”. Proprietarii vor avea dreptul să conteste cuantumul despăgubirilor în instanță.

Potrivit autorilor proiectului, investiția este esențială pentru securitatea energetică a Republicii Moldova, deoarece va diversifica sursele de aprovizionare cu energie electrică, va reduce dependența de infrastructuri vulnerabile și va consolida interconectarea cu piața energetică europeană. Finalizarea proiectului este estimată pentru anul 2032.